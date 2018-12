La Virgen María quiere traernos a Jesús, su amor, su paz

El papa Francisco, a propósito del Evangelio de hoy, dijo: “¿Cómo María es ejemplo viviente de amor para la Iglesia? Pensemos en su disposición hacia su prima Isabel. Visitándola, la Virgen María no solo trajo ayuda material, también esto, pero llevó a Jesús, quien ya vivía en su vientre.

Llevar a Jesús en aquella casa significaba llevar alegría, la alegría completa. Isabel y Zacarías estaban contentos por el embarazo que parecía imposible a su edad, pero es la joven María la que les trae el gozo pleno, el que viene de Jesús y del Espíritu Santo, y se expresa en la caridad de forma gratuita, en el compartir, en ayudarse, en la comprensión.

La Virgen María nos quiere traer también a nosotros, a todos nosotros, el gran don que es Jesús; y con él nos trae su amor, su paz, su alegría.

Así, la Iglesia es como María. La Iglesia no es una tienda, la Iglesia no es una organización humanitaria, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia es enviada para llevar a todos a Cristo y su Evangelio. Esta es la Iglesia: no se lleva a sí misma, si es pequeña, si es grande, si es fuerte, si es débil, sino que la Iglesia lleva a Jesús.

Y la Iglesia debe ser como María, cuando fue –como hemos escuchado en el Evangelio– cuando fue a hacer una visita a Isabel. ¿Qué lleva María?: a Jesús... Y la Iglesia lleva a Jesús Y este es el corazón de la Iglesia, ¿eh?

…¿Y nosotros, que hemos hablado de María, de la Iglesia, y nosotros que somos la Iglesia, cada uno de nosotros, ¿qué amor llevamos a los demás? ¿Es el amor de Jesús, que comparte, que perdona, que acompaña…o es un amor demasiado, demasiado aguado, ¿no? como cuando el vino se diluye tanto que parece agua, nuestro amor? ¿O es un amor que es fuerte, o tan débil que sigue las simpatías, que busca las recompensas? Un amor interesado.

Pero, una pregunta: ¿a Jesús le gusta el amor interesado, o no le gusta? ¿Le gusta? Ah, no parecen estar muy convencidos, ¿eh? ¿Le gusta o no? No le gusta…”.

