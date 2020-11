“La Virgen hará visita pos-Covid para un Paraguay más seguro”

Prohibir a los fieles que vayan a Caacupé iba a ser peor que organizar un protocolo para limitar la presencia controlada, en la medida de lo posible, en la Villa Serrana. Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, comenta en esta entrevista con ÚH que la fe y la devoción del pueblo católico paraguayo hacia la Virgencita Azul de los Milagros no se compara con otros cultos que se tienen en la región y otras latitudes del mundo.

–¿Este protocolo se hizo pensando que sería imposible impedir a la gente que vaya a Caacupé?

–Por supuesto, a nuestra gente no se le va a atajar, igual van a venir. La fe de este pueblo es grande cada año. El año pasado, en total, en las tres semanas de la fiesta pasaron por acá más o menos 4.500.000 personas. En la víspera del 7 al 8 (de diciembre) estuvieron entre 1.200.000 y 1.500.000 fieles. Entonces, todo ese entusiasmo que tanto espera otra vez para este año, cómo va a ser. No se puede comparar con lo que son las festividades en otros países. Acá nos sentimos forzados por la gente. En otros países tienen que llamar para que asistan a las fiestas; ahora debemos hacer un llamado para que no vengan todos; o sea que vengan representantes y nada más.

–¿Iba a ser contraproducente prohibir las peregrinaciones?

–Sí, terriblemente, iba a ser negativo. Más todavía en el momento en que están necesitando. No vamos a atajar por eso. La gente está muy impactada por todo lo que es esta pandemia que le afecta en todo sentido: en la salud, en la parte económica, en las relaciones sociales, en lo cultural, en la parte educativa, etc. Impresionante fue y, bueno, ahora que se puede respirar un poquito más, la gente quiere venir y eso es inatajable.

–¿Se pensó en algún momento en cancelar la festividad?

–No, eso no se puede hacer. Hablamos mucho de eso (cancelar la festividad), pero no. Se nos iban a venir encima, íbamos a tener una carga de maldiciones por todo esto: ‘qué nos creemos para suspender esto’, iban a decir.

–El mensaje parece un poco contradictorio, pedir que no se vaya, pero agendar a un grupo reducido de peregrinos como de fieles para las misas. ¿Qué dice al respecto?

–No es contradictorio, sino que se especifica que el llamamiento es para que no vengan todos, esa es la frase. Un llamamiento para que no vengan todos, que envíen sus representantes. Si antes era un millón los que venían ahora 1.000 personas pedimos que vengan por cada acto. Y mil personas se pueden manejar bien todavía. Lo ideal sería que no vengan, pero por lo menos que vengan representantes.

–¿Por qué no se tomó la misma decisión de México y Brasil, donde suspendieron las peregrinaciones en Guadalupe y la de Aparecida?

–A nuestra gente no se le va a atajar en las peregrinaciones. No hay caso. Entonces, por eso reducimos a que se agenden para peregrinar. No podemos compararnos mucho con otros países; nuestra gente tiene una fe muy fuerte y firme en la Virgen de Caacupé. Tienen que venir a mirar y escuchar a la gente sus razones. Acá vienen porque tienen promesas que pagar y si se hace la fiesta, dicen: ‘me tengo que ir, tengo que disponerle a la Virgen tal cosa y si no hago eso, usted me va a condenar al infierno’. Tremendo es lo que te dicen. Entonces, no se puede comparar tanto lo que son otras festividades. En Aparecida, por ejemplo, va la gente pero no con la misma devoción, con el amor apasionado que se tiene a la Virgen de Caacupé.

–¿Tiene algún testimonio que rescató con motivo de esta pandemia que pueda compartir?

–De eso hay muchos que vinieron aquí a agradecerle a la Virgen, que se recuperaron del coronavirus. Tenemos una buena cantidad de gente y no solamente de eso, sino de muchos otros también. Esa es la parte que toca la fibra más íntima de la fe que le da ganas de vivir a la gente y si le quitás eso, nuestra gente muere. Por eso es que para ellos significa mucho esto.

–¿Qué le expresaba la gente sobre la festividad del 7 y el 8 de diciembre?

–La gente te dice que esto es inatajable. Para más acaban de levantarse las fases de la cuarentena y la gente ya se mueve y se traslada después de casi siete meses de encierro, privarle otra vez de esta fiesta, iba a ser un efecto negativo.

–Esta vez no van a poder estar las abuelas, de quienes se aprende esta devoción. ¿Se va a resentir la festividad sin la presencia de los adultos mayores?

–Sí, por supuesto. Pero sabés una cosa, no vamos a acentuar esta fiesta como que es el final de todo, sino que esto va a ser el inicio de algo importante y es que la Virgen va a salir y eso es lo que vamos a acentuar: La salida de la Virgen, no sé si desde enero, pero en febrero con toda seguridad que por lo menos diez meses va a estar recorriendo las diócesis. Estaría tal vez entre 10 y 15 días en cada diócesis y de ahí cada uno tendrá su planificación para saber qué parroquias va a visitar o qué institución civil, a lo mejor un hospital, etc. Ahí va a darse el encuentro con la feligresía, con los fieles que tienen su promesa, su deseo de renovar, etc. Si son unas 15 diócesis, calculo que eso va a llevar unos diez meses

Entonces, vamos a darle mucha importancia a eso; que la Virgen va a visitarte. Es la visita de la Virgen pos-Covid, así le vamos a llamar para un Paraguay más seguro. Llevar la buena noticia de que necesitamos vivir en paz, de que necesitamos reactivar un poco otra vez la vida en familia, reencontrarnos en torno a Ella; a sus pies ponerle nuestros quebrantos, angustias y penas, como también las alegrías y los momentos gozosos que hemos pasado. La recorrida de la Virgen de Caacupé es tan necesaria en estos momentos para restablecer un poco la armonía y la paz entre todos los vecinos que estamos necesitando de manera urgente en estos momentos.