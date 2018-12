“Mirá esta foto (una niña abraza a indígenas en la calle y les lleva con sus padres víveres para compartir), dice mucho, es una paraguayita de pocos años dando lecciones a los adultos distraídos”… Unas monjas celebran con sus niñitos del hogar una Navidad llena de colores y belleza en un barrio muy pobre. Un niño que duerme en la calle reparte abrazos a sus amigos “por las fiestas”… Un joven se ofrece a ir a llevar serenata en asilos… Son cosas reales que pasan. No son historias perfectas con inicio, nudo y desenlace, como en las películas norteamericanas de Navidad. Acá no hay nieve, hace mucho calor, estamos terminando un año de muchas riñas, de muchas incoherencias, de muchas decepciones y frustraciones. Pero hay gestos, hay encuentros, hay situaciones que dan que pensar. Sobre todo abren una puerta para los que, asfixiados con la oferta consumista de compras y gastos superfluos sin fin, desean experimentar más humanidad, más cercanía.

No es fácil. Nos endurecimos. Nos volvimos desconfiados y muchas veces cínicos. Para dar hay que tener cierta fe en la posibilidad de un bien y esto se le quita a uno con tanto chanta que anda por ahí mintiendo. Sin embargo, este factor de la realidad también existe. Esa hija que barbea a su padre anciano y le corta las uñas del pie para que esté churro en las fiestas, ese esposo que pidió perdón y volvió a casa después de una mala decisión… Les cuento a grandes rasgos, cosas que pasan a personas cercanas, conocidas, no es cuento chino… Y así, las anécdotas se multiplican.

Existe una vieja escuela que se resiste a morir bajo la avalancha de esta posmodernidad descreída y cruel. Resiste porque es real y la realidad siempre resiste los sueños, las fantasías, las alienaciones y las peores pesadillas. En la vieja escuela, se saluda, se pide permiso, se distingue lo que es correcto de lo que no lo es, se pide perdón, se tiene vergüenza, se tiene compasión, se busca algo más, se respeta, se come en familia sin el celular en la mesa, se espera, se come lo que hay, se sabe uno reír, pero no burlarse, se sabe uno divertir bajo un mango o en la sala con clima acondicionado, se comparte el dolor, se adhiere uno a la alegría de los amigos, se reza o se ora sin complejo.

A diferencia de lo que algunos pretenden etiquetar, no es un mundo idealizado, porque también la gente se picha, se retira la palabra, se falla, se cometen errores ¡porque hay diferencia entre el bien y el mal!, se paga lo que se debe, se guarda silencio, se escucha y se sirve (sí esa mala palabra para la lógica de poder) porque es bueno, porque es bello y porque es verdadero.

Lo sorprendente es que son niños y jóvenes muchas veces los que nos dan muestras de comprender la esencia de esa vieja escuela que algunos adultos quieren superar a fuerza de una pedagogía del egocentrismo individualista o de utópicas pretensiones antinaturales.

En la vieja escuela no hay lugar para el victimismo, pero sí para la pasión por lo que uno cree, para ese hacerse cargo que conlleva la verdadera libertad… Es cierto, una avalancha de cretinismo social amenaza con derribar y enterrar bajo su pesada carga de novedades vacías nuestra vieja escuelita de humanidad. Pero mientras haya vida hay esperanza, porque podemos luchar y rescatar aquello en lo que hallamos correspondencia con los deseos del corazón. Y siempre podemos volver a empezar. Feliz Año Nuevo.