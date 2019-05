La vida secreta de tus mascotas 2 llega para inyectar positivismo en el mundo real

"Hay muchas cosas que calan en la vida de los niños de forma negativa con las redes sociales y con las noticias en general", apuntó el actor, que da vida al perro Duke, uno de los personajes centrales de La Vida Secreta de tus Mascotas 2 (The Secret Life of Pets 2), siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Con esta misión también está de acuerdo el actor Kevin Hart, que participa en la película dando voz al energético y cambiante conejo Capitán Pompón (Snowball), que vive su propia realidad pensando que es un superhéroe.

"Hago películas para toda la familia con la intención de transmitir información y mensajes", aseguró por su parte Hart, que apuntó que su personaje es alguien a quien "le encanta el amor y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta por su familia y sus amigos".

Entre estas misivas hay la necesidad, detalla Hart, "de comunicarse, de expresarse cuando se ven cosas que están mal", un mensaje que señala "tienen que escuchar tanto adultos como hijos".

La Vida Secreta de tus Mascotas 2 (The Secret Life of Pets 2), que se estrenará a partir del próximo 7 de junio, sigue contando las aventuras y desventuras de un grupo de animales de Nueva York que comienzan en el momento en que sus dueños salen por la puerta.

Max, el pequeño terrier protagonista de la saga, su compañero Duke, un can bonachón y tranquilo, y el energético conejo Snowball (Capitán Pompón) son algunos de los personajes que forman parte de esta secuela, que llega a la gran pantalla tres años después de la primera cinta de la mano de la productora Illumination.

Pero también hay nuevos personajes, como Rooster (Gallo), interpretado por Harrison Ford en lo que supone el debut del actor en una película animada, o Daisy, a quien da voz la actriz y comediante estadounidense Tiffany Haddish.

Otra de las novedades del reparto es Patton Oswald, que ha pasado a ponerle voz a Max en sustitución del comediante Louis C.K., quien protagonizó el año pasado un escándalo tras acusarle varias mujeres de comportamiento sexual indebido.

Aunque Hart ha alcanzado la fama como comediante o protagonizando películas como Jumanji", el actor describió su participación en la película de animación como una "oportunidad increíble" y recordó la relevancia que han tenido otras cintas de esta categoría en el mundo del cine.

"Cuando pienso en animación pienso en los más grandes que han existido antes: Tom Hanks en Toy Story, Edy Murphy en Shreck, y lo grandes que fueron estas películas", apuntó al señalar que uno de los mayores privilegios que da el participar en este tipo de largometrajes es el recuerdo que deja para sus hijos y nietos.

"Es el beneficio más grande que puedo pedir, que mis hijos no solo lo vean y lo disfruten, sino que ellos se la presenten a sus hijos, y a los hijos de sus hijos", declaró.

Dirigida por Chris Renaud y distribuida por Universal Studios, se espera que la cinta, como ya hizo con la primera entrega, sea uno de los éxitos del año de la gran pantalla, y se estima que lidere los resultados de taquilla en la semana de su estreno en EEUU.

En 2016, The Secret Life of Pets registró uno de los mayores estrenos del año con una recaudación estimada de USD 103,2 millones, la mayor cifra conseguida jamás por una cinta original (no continuación de una franquicia).