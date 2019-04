La vacuna contra la influenza no enferma, asegura experta

Indicó que las vacunas contra la influenza no generan la enfermedad. Puede, como cualquier otra vacuna, tener algún evento colateral, pero no generar la enfermedad como la que se conoce: fiebre, tos, mucosidad nasal, etc.

Señaló que lo que puede causar es un malestar local en el lugar donde se aplicó la dosis, un poco de enrojecimiento y un malestar general como cansancio que normalmente se da en 24 a 48 horas, pero que no limita ni el movimiento ni el trabajo.

Pero, ¿por qué la gente afirma que se enferma de gripe luego de la vacunarse? La doctora Cervantes explica que cuando una persona se aplica el antigripal, la dosis tiene 15 días para empezar a producir anticuerpos, que son los que protegen contra la enfermedad, y al virus le toma solo 24 horas para infectar al sistema inmunológico.

“Que la vacuna de la influenza enferma es el mito más grande. Lo que pasa es que muchas veces coincide con la época en la que te vacunaste y tienes que esperar 15 días para estar protegido”, expresó la doctora.

Las vacunas de influenza que se usan en Paraguay, según Cervantes, son vacunas que se llaman inactivadas y fraccionadas. Es decir, el virus de influenza se fracciona y solo se toman las proteínas de la superficie.

“Eso hace que nuestras células hagan memoria del anticuerpo, pero como no está el virus, no hay manera de que esta se replique y nos cause la enfermedad”, expresó.

La mejor manera de prevenir la influenza es con las vacunas. Cada año las dosis se adaptan a los virus que están circulando, porque estos mutan constantemente, por lo que cada año una persona debe inmunizarse, sobre todo los niños y adultos mayores por ser más vulnerables.

La doctora Cervantes recomienda a toda la población inmunizarse a finales de abril y mayo, ya que el virus de la gripe influenza circula en el hemisferio Sur hasta el mes de agosto.

En invierno no solo circula el virus de influenza, pero entre las graves, esta puede prevenirse. Patricia Cervantes, directora médica Sanofi.