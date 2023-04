La última semana

EL REY DE LAS REDES. Paraguayo Cubas, quien alborotó el último tramo de la campaña por su discurso disruptor en el debate electoral y quien, según las poco creíbles encuestas, se coló entre los dos colosos, continúa su campaña centrada en sí mismo en las redes sociales. Basta con mirar uno de sus videos caminando por las calles, solo él y su celular en la mano, para entender por qué conecta con la gente. Mientras desgrana sus controversiales propuestas enmarcadas en lo que él llama el “anarquismo romántico”, saluda a la gente que le grita “Payo presidente”. Supera el millón de vistas en cada uno de ellos. Es el candidato viral por excelencia. Con la intención de mostrar a la oposición dividida, el cartismo lo posiciona en sus medios. Finalmente, quienes siguen a Cubas son aquellos olvidados por el Estado y que ya no se fían en la democracia y la ANR, que hace 70 años está en el poder. Por ello, algunos caudillos colorados alertan que la sobreexposición en los medios del presidente colorado podría ser un bumerán por estar alimentando a un monstruo que devorará también el voto colorado. En los círculos políticos lo señalan como el tercer mejor posicionado, pero nadie se anima a decir a quién afectará o beneficiará. Todos le tienen miedo. En Paraguay, donde la política es una transacción económica, el votante es “arreado”, o sea, se lo traslada hasta el local de votación, se le paga por el voto. En este contexto, Payo tiene un problema fundamental: no tiene equipo ni estructura ni recursos para convertir la intención en votos reales. Todo está por verse con él.

EN SU CAPARAZÓN. El candidato colorado, Santiago Peña, no se movió del cuadrilátero partidario al que se concentró en esta última etapa de la campaña. Movido por la crisis no resuelta entre Cartes y Mario Abdo, siguió con su campaña exclusiva para los afiliados de la ANR con promesas de trabajos en el Estado, aumentos salariales, beneficios varios. Ratificando esa lógica cultural de la relación clientelar propugnada por la ANR y que el sociólogo José Nicolás Morínigo define como “orekuete”, es decir, los beneficios para nosotros los leales. Para el resto, que no forma parte de ese “ore”, de quienes está fuera de ese círculo, no hay nada.

Peña decidió plantarse sobre los 1.200.000 colorados que votaron en las internas y movilizar a otros 100.000. Cree que son suficientes los votos colorados para ganar.

BAJA COTIZACIÓN ELECTORAL. Euclides Acevedo empezó bien la campaña, pero no prendió en el electorado quizá por la entrampada interna de la izquierda. Munido de una retórica exquisita, sin embargo, no logró captar al segmento que no apoya a Peña ni a Efraín y donde Payo captó la atención. El último tren de su vida política probablemente terminará descarrilado en un porcentaje ínfimo que lo dejará fuera de juego, porque no se jugó por la Concertación y es improbable que la ANR, si gana, lo convoque para ocupar un cargo en el Estado, como vino haciendo a lo largo de su vida.

BUSCANDO CONFIANZA. Efraín Alegre decidió jugar a fondo esta última semana y para convencer al sector aún reticente a su candidatura, adelantó parte de su gabinete, lanzando guiños al sector más conservador de la sociedad. De los 4 ministerios anunciados, dos serán manejados por liberales de derecha, incluso con el riesgo de generar malestar en sus aliados de izquierda, especialmente el Ministerio del Interior. La cartera de seguridad será para Sebastián Villarejo, de Patria Querida, el partido que alentó la ley que endurece las penas por invasión de tierras. En Industria y Comercio propone al ex intendente Martín Burt, un nombramiento que agradará a los empresarios. El Ministerio de Defensa entrega a los colorados de la mano del ex diputado Edmundo Rolón, un discreto dirigente republicano casi en retirada de la política. Para el Ministerio de la Mujer propuso a Rafaela Guanes, una histórica dirigente liberal sin reparos. Completó su lista con la laureada actriz Ana Brun para Cultura y Teresita O’Hara para Sinafocal. En este primer anuncio recorrió parte del arco plural de la Concertación con liberales, colorados, patriaqueridistas y encuentristas.

A la Concertación le quedan los últimos días para convencer al electorado independiente y a sectores de izquierda que finalmente decidan el voto útil.

DOS AUSENTES PRESENTES. No solo los candidatos son protagonistas. Horacio Cartes y Fernando Lugo son grandes jugadores en estos comicios.

De frenética participación tras las internas de diciembre, cayó en desgracia tras las sanciones políticas y económicas de EEUU. No se sabe si esta última semana se mostrará en público porque hace semanas que fue replegado. Presente o ausente, la dirigencia espera de él lo que siempre dio: mucho dinero para el día D.

Fernando Lugo es otro presente ausente. Su enfermedad lo dejó totalmente fuera de juego desatando una crisis dentro del Frente Guasu y una disputa miserable sobre sus preferencias. El ex presidente, más allá de su estado, sigue siendo una figura atractiva en la política y es probable que esta sea su última participación como cabeza de lista. Su ausencia en la campaña afecta a la izquierda, pero la permanencia de su nombre en la lista es un sello de garantía para que el Frente Guasu logre bancas en el Senado.

Aún faltando pocos días para los comicios presidenciales, la incertidumbre sigue marcando el escenario.



“Vivimos en un país fracasado, donde los jóvenes deben salir a otro país, las mujeres dan a luz en el piso de un hospital, hay un sistema deplorable del transporte público. Si las cosas no están bien, debemos cambiarlas. No pido que les guste mi sonrisa, mi cara o cómo hablo, pero que miren cuál es el equipo que tenemos, el rol de la alternancia en una democracia y que den una señal a aquellos que se equivocan y se enriquecen a costa del Estado. Demos un golpe de timón con el voto”.

Soledad Núñez, precandidata a la vicepresidencia por la Concertación.



Lo que hay que saber

LLAMATIVA DECISIÓN. El TSJE resolvió no otorgar la observación electoral a Sakã, una organización prestigiosa que hace cómputo paralelo independiente desde 1991.

VOTO CONSCIENTE. La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) pidió a los electores no vender su voto, a no comprar los votos y seguir siendo ciudadanos activos después de sufragar.

SOBRE EL FINAL. La ANR anunció que el banco Continental aceptó darle el préstamo. En realidad, los colorados necesitan este préstamo al solo efecto de blanquear su financiamiento.

INMORALES. Los diputados colorados y liberales aprobaron un aumentazo de G. 27.000 millones para elevar el salario de los funcionarios a menos de una semana de las elecciones.