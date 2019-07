“La Triple Frontera es una zona de preocupación en la lucha antilavado”

–¿Qué fortalezas y debilidades observan en Paraguay en cuanto al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y cómo puede ayudar la cooperación regional a evitar la exposición a riesgos?

–Paraguay ha hecho la reunión plenaria acá en el país (de los miembros de Gafilat) mucho en función de que Paraguay es un país que prontamente va a ser evaluado en el marco de las cuarenta recomendaciones del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional). La presencia del presidente (de la República, Mario Abdo Benítez) demuestra este compromiso político de alto nivel, también la participación de la ministra (de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes- Seprelad, María Epifanía González).

Lo que podemos remarcar en este momento es cómo Paraguay está involucrado en este proceso, cómo viene trabajando con los demás países, buscando la cooperación, en busca de limitar el trabajo de las organizaciones criminales, de buscar limitar el flujo de capital ilícito en la región; ese trabajo conjunto entre todos los países es lo fundamental.

Hay que dejar en claro que el proceso que Paraguay va a afrontar no es un proceso único del país, hoy 204 jurisdicciones en el mundo son sometidas a este mismo proceso, que Paraguay va a pasar en aproximadamente un año y medio.

Es un proceso largo, que requiere de mucho esfuerzo por parte de todas las autoridades del país, engloba tanto el sistema preventivo, las instituciones financieras, los reguladores, supervisores, la Seprelad, los jueces, los fiscales, todos los eslabones de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

–¿Cómo se encuentra Paraguay en cuanto a sus mecanismos de prevención de lavado de dinero, atendiendo al examen que aplicará Gafilat en los próximos meses?

–El país debe prepararse para afrontar este proceso, es fundamental que tenga la coordinación nacional, el trabajo debe proseguir en ese sentido. Hay diversas legislaciones que están todavía en el proceso legislativo, actualmente, y es fundamental que llegue a buen puerto para que el país tenga las condiciones para luchar contra el lavado de activos y no pensar apenas en una evaluación, pensar que es para fortaleza de su ciudadanía. El proceso no tiene un fin en sí mismo, es un diagnóstico que hace el grupo, a través de otros países de la región, para que el país siga fortaleciéndose. La lucha contra el lavado de activos no es una lucha estanque que se termina en la evaluación, es un proceso que tiene que ir progresando todo el tiempo; en la medida que se hace mayores limitaciones, también se verifica que las organizaciones tratan de utilizar las brechas, entonces el trabajo es continuo en esta materia. El trabajo debe ser siempre pautado en la responsabilidad de los países ante la comunidad internacional y ante sus propios ciudadanos, para evitar los daños causados por estos flagelos.

–En cuanto al paquete de leyes de prevención de lavado de dinero que aún está en discusión a instancias del Congreso Nacional, ¿cómo ve usted la incidencia de estas iniciativas en los resultados que se piden a Paraguay?

–El proceso actualmente está pautado por la efectividad, lo que se buscar es verificar que en la práctica el país tiene las condiciones de luchar adecuadamente contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero no se deben desprestigiar jamás las acciones legislativas porque el marco legal es donde se fortalece para luego tener los resultados. Más allá de que está enfocado en la efectividad, es fundamental que tenga un marco legal actualizado para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para que aparezca la efectividad, también debe aparecer el marco legal. Es necesario que tengan las leyes actualizadas, no es que no tengan las leyes, es que las leyes tienen que actualizarse a las exigencias de la agenda internacional. La lucha contra las organizaciones criminales y el lavado de activos requiere que todos los países del mundo tengan legislaciones de alguna manera adaptadas a este proceso, porque justamente las organizaciones criminales pueden utilizar las brechas entre las legislaciones para ejercer su actividad delictiva. La idea del Gafi es tener estándares mínimos entre los países y que eso facilite la cooperación internacional.

–Sabemos que Panamá regresó a la lista gris, hace unos meses. ¿Cómo debe Paraguay recibir esta noticia, en cuanto a lo que puede ser el resultado del examen de Gafilat?

–El riesgo, el contexto de cada país es diferente y las evaluaciones son hechas con base en el riesgo y el contexto de Paraguay, en el caso de Paraguay. Comparar situaciones diversas puede generar interpretaciones poco sólidas, la idea acá es enfocar en el proceso de Paraguay de acuerdo con el riesgo y el contexto de Paraguay, que es también muy diferente del riesgo y el contexto de Panamá. Los procesos y las legislaciones, incluso la propia matriz económica de los países, son distintos.

–¿Cómo se va a enfocar el análisis de la situación en que se encuentra la zona de la Triple Frontera, que sabemos tiene un riesgo particular?

–Ese tipo de situación se va a ver durante la evaluación. El proceso de evaluación cuenta con expertos en la materia, inclusive en la materia de financiamiento del terrorismo, y van a tener mayores elementos para hacer el análisis de manera detallada, en campo, con las informaciones adecuadas. Obviamente es una zona de preocupación, hay que ver cómo el país ha enfrentado, los mitigadores exigentes, todo el proceso de análisis y reconocimiento del lugar, de la situación.

–¿De qué manera influye la apertura comercial de Paraguay a los riesgos que puedan presentarse para la comisión de hechos de lavado de dinero?

–Lo importante es ver si el país tiene este tipo de matriz, cuáles son los mitigadores que el país dispone, porque eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, son como opciones que hacen parte al proceso de soberanía de los países, que tienen que ser respetadas. Las preocupaciones que tiene el Grupo son cómo hacer los mitigadores para que el país tenga las condiciones de evitar que organizaciones criminales puedan penetrar en el marco de este proceso. Ya tuvimos evaluaciones anteriores de países que eran más cerrados y que no fueron tan exitosos, y países extremamente abiertos y fueron exitosos. Hablar de eso en sí mismo como una debilidad del país no es adecuado, ni tampoco hablar de que es una fortaleza.