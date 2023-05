La travesía de un venezolano que llegó al país y ahora busca volver  

Es el caso de Jehad Janze, de 62 años, quien está residiendo en un hospedaje del barrio San Rafael de Ciudad del Este en condición precaria. El extranjero se mantiene vendiendo pulseras artesanales, pero hay días en que no cubre ni siquiera sus gastos de alimentación, de acuerdo con su versión.

El hecho fue dado a conocer por Marly Vera, una amiga, a través de las redes sociales, para ver si podía conseguir ayuda para que el extranjero pueda volver a su país.

Jehad relató que tenía contacto con venezolanos que ya estaban residiendo en el Paraguay, por lo que decidió hacer una larga travesía que le mantuvo durante más de cuatro meses viajando desde su lugar de origen, de la localidad de La Paragua, a orillas del mar, cruzando el Brasil para llegar al Paraguay.

Reside hace casi dos meses en el país, con documentación brasileña, trabajando en la informalidad.

“Ya la salud no me da. Estoy mal de la columna y tengo diabetes. Allá yo vivo frente al mar, saco pescado y me como”, señaló ante nuestra consulta. Refirió que sus compatriotas están pasando hambre, pero por el lugar donde reside le costará menos alimentarse.

En Ciudad del Este está pagando G. 300.000 por el alquiler de una pieza en el barrio San Rafael, aparte de sus gastos de alimentación y medicamentos para la diabetes, por lo que a veces no le alcanza lo que gana vendiendo pulseritas.

Para comunicarse posee una línea que puede utilizar con la señal de wifi que un vecino le compartió, según su testimonio. “El alquiler pago cada 15 días, ahora ya debía pagar, pero tengo solamente G. 80.000”, comentó.

Jehad señaló que necesitaría unos 1.400 reales para llegar a la frontera del Brasil con Venezuela, desde donde deberá viajar aproximadamente tres días más en autobús para llegar a su localidad de origen.

“Viajamos como cuatro meses, porque hay mucha cola y es difícil conseguir autobús. A veces teníamos que esperar hasta cuatro días por la cola. En Paraguay llegamos como 60, algunos fueron a Chile, otros a Argentina y Bolivia, donde tienen sus parientes”, relató el afectado.

PEDIDO. Marly Vera escribió en su Facebook que Jehad vino bajo engaño de su país, con la promesa de trabajar, pero como no cumplieron con él tuvo que buscar una manera de ganarse la vida como vendedor ambulante.

“La Iglesia le ayuda, pero como él tiene que comprar sus medicamentos, su alimentación también no es que puede comer cualquier cosa, ya le cuesta juntar para volver a su país”, dijo Vera.

“Vive en el barrio San Rafael en un hospedaje paga 20.000 por día y hoy no vendió nada (no comió aún me dijo y tampoco tenía para su alquiler)”, publicó antes en su cuenta del Facebook.

En la misma red social pidió a sus amigos poner un granito de arena para ayudarle a su amigo venezolano, para que pueda volver a su país.