La tercera categoría adelanta la fecha 12

Con 34 jornadas, este es el segundo adelanto que se tiene en el calendario. El líder de la competencia, 29 de Setiembre de Luque, recibirá en su cancha a uno de sus seguidores, el 24 de Setiembre de Areguá, desde las 15.00.

El escolta es Tacuary, que visitará al Martín Ledesma en el Ex Tembetary de Ypané, también desde las 15.00.

Los otros juegos que hoy se tendrán son: Presidente Hayes vs. Pilcomayo, Recoleta vs. Spvo. Ameliano, Atlántida vs. Gral. Caballero ZC y Capitán Figari vs. Cristóbal Colón de Ñemby. Quedaron para el próximo miércoles 17 los juegos entre Sportivo Limpeño vs. Tembetary, Colegiales vs. Cristóbal Colón JAS y 3 de Noviembre vs. 3 de Febrero RB, por su disputa en la Copa Paraguay.

Posiciones: 29 de Setiembre 23, Tacuary 21, 24 de Setiembre 20, Tembetary 19, Cristóbal Colón JAS y Ameliano 18, Martín Ledesma 17, Atlántida y 3 de Febrero RB 15, Colegiales, 3 de Noviembre y Recoleta 14, Cristóbal Colón de Ñemby y Sportivo Limpeño 12, Pilcomayo 11, Hayes y Gral. Caballero ZC 10 y Capitán Figari con 7 puntos.