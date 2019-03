La Sub 17 va por el primer golpe

La Selección Paraguaya Sub 17 se presenta hoy en el Sudamericano de Perú, donde enfrentará a la actual bicampeona, Brasil, desde las 21.30, en Lima.

El equipo que dirige Gustavo Morínigo tiene la misión de ser uno de los grandes protagonistas en esta primera fase, donde está en el grupo de la muerte, con selecciones que son favoritas al título.

CON BASE. La Albirroja Sub 17 cuenta en su mayoría con jugadores que estuvieron dos años atrás en la Selección Sub 15, que en el Sudamericano de Argentina llegó a la semifinal, cayendo ante Brasil, que también cuenta con jugadores que estuvieron en la Sub 15.

En febrero pasado, la Albirroja tuvo una buena actuación en el triangular que se jugó en Chile, venciendo a la selección trasandina y a Japón. Una de las apuestas fuertes es el defensor de la Juventus Santiago Ocampos; además del volante de Cerro Porteño, Fernando Ovelar, con partidos en Primera División, y el delantero de Olimpia, Diego Duarte, goleador de la Albirroja en el Sudamericano Sub 15 del 2017, con 9 tantos.

El Sudamericano otorgará cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se disputará en noviembre en Brasil, cuya selección está clasificada como anfitriona.