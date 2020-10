La sequía golpea con fuerza a labriegos del Alto Paraná

La sequía comienza a afectar a las familias de pequeños productores del Alto Paraná que no cuentan con la tecnología para desarrollar la producción. El hecho fue exteriorizado por Leonardo Alfonso, estudiante de agronomía, de la comunidad Acaraymí, donde residen familias de la parcialidad Avá Guaraní.

El joven señaló que están por pasar hambre debido a que no pueden seguir produciendo por las condiciones climáticas que –sumadas a la cuarentena obligatoria por causa de la pandemia del coronavirus– ya están afectando a la economía familiar.

“Acá todas las familias nos dedicamos a la agricultura familiar. La sequía está afectando a todos en gran parte y no tenemos apoyo del Gobierno. La situación está fea para los que no tienen la infraestructura necesaria, como el sistema de riego. No tenemos subsidios ni créditos para trabajar”, relató.

Alfonso posee una huerta familiar, donde las cebollitas se están secando, otros productos no pueden desarrollarse y en la chacra no pueden cultivar las semillas, debido a la sequía.

“Muchos tienen guardada la producción de poroto, maíz, arroz y maní del año pasado, pero no va a ser suficiente para un año. Si no producimos, no comemos aquí, porque nadie tiene trabajo en otro lado. Nosotros necesitamos la tecnología y de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que nos ayuden y acompañen para realizar los cultivos. Si teníamos el sistema de riego, por lo menos íbamos a tener esperanza”, agregó.

El joven señaló que consiguió semillas de maíz a través del decano de la Facultad de Agronomía, donde estudia, pero los vecinos no pueden plantar por causa de la falta de lluvia y los que plantaron no pudieron verlo germinar.

Mientras tanto, en algunos sectores se están realizando ollas populares, pero no alcanzan a todos, incluyendo a los más ancianos, que ya no pueden caminar un trecho largo para llegar a los lugares donde se concretan esas iniciativas.