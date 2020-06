La SEN administrará fondos para sostener los albergues

González estuvo en el programa La Lupa (Telefuturo) donde afirmó que inicialmente el plan de albergues no estaba previsto en la estrategia de prevención y mitigación del coronavirus en el país, por lo que no se previó presupuesto para estos centros que hoy ya son 54, a los que se sumaron los hoteles salud y, lo último, las posadas salud, que ahora son tres. “Los albergues se fueron armando por al camino, no se previó en el presupuesto ni en la Ley de Emergencia”, recordó.

El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, halló una manera de dotar de fondos al programa de albergues canalizando rubros a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Esta institución adquirirá los elementos para desinfección e insumos para prevención, además de los alimentos para mantener en aislamiento sanitario a los compatriotas llegados del exterior durante los 14 días obligatorios.

La SEN, dijo, irá asumiendo los costos y los gastos “que implica mantener a tanta gente por tanto tiempo en los albergues”, aclaró.

MÁS DE 6.000. Hasta este momento ya han retornado al país más de 6.000 paraguayos y pasado por los albergues y hoteles salud que, de un número inicial de 11, ahora ya son 39 habilitados y preparados para recibirlos.

El ministro mantiene el cálculo de que entre 22 y 25.000 paraguayos serían los que pretenden regresar al país como consecuencia de la pandemia del coronavirus por Covid-19. Se basa en el dato de que se mantiene un promedio de 3.500 a 3.600 personas que contactan con los consulados del Paraguay en el mundo. Destacó la tarea de los consulados y las embajadas y citó como ejemplo el último vuelo especial que llegó la semana pasada a nuestro país, proveniente de Madrid, España, con 337 compatriotas provenientes de 60 ciudades del mundo que se reunieron en la capital española para emprender ese viaje. Respecto a los hoteles salud, dijo que unas 800 habitaciones están ocupadas.