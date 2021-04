La salud, máxima prioridad

En los últimos años he escrito varios artículos remarcando la necesidad de reformar el sistema de Salud de nuestro país. Encaré las propuestas desde distintos ángulos como: facilitar el acceso a la población menos favorecida, reducir el gasto de bolsillo, incorporar la cobertura de enfermedades catastróficas, mejorar la eficiencia, etc. Tal vez algún parlamentario o funcionario de salud haya leído alguno de ellos, pero evidentemente no era prioridad o no llegaron a percibir que esta es una bomba de tiempo social.