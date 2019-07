La ronda es intensa en el fútbol de salón

Los marcadores registrados en la fecha 4 de las revanchas: Fomento 6-4 Atenas, 29 de Setiembre 10-1 Primor. En el Grupo A: Bolívar 6-2 Cerro Corá, Independiente 3-6 San Antonio y Unasur 3-8 San Alfonso.

La fecha se completa mañana con el juego entre 12 de Junio vs. Sportivo José Meza (21.00 en Fomento).

Posiciones Grupo A: San Alfonso y Bolívar 15 puntos, Cerro Corá y San Antonio 12, Unasur 8, Independiente 3 y Sport Bahía 1. Grupo B: José Meza 12 puntos, Varadero, 12 de Junio y Fomento con 11, Dvo. Atenas 9, 29 de Setiembre 7 y Dvo. Primor 1.

DIVISIÓN B. Hoy, por la ronda 4 de las revanchas en la División B en San Luis: San Luis vs. VHP, Estudiantes vs. Tabladense, Iturbe vs. Fénix.

En José Meza: La Victoria vs. Pedro Samaniego, La Academia vs. La Roma y Exa MAR vs. NS Aparecida.