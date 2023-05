La Reina del Rock'n Roll muere en Suiza a los 83 años

El verdadero nombre de la estrella del rock era Anna Mae Bullock, nacida el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee (Estados Unidos).

Una carrera exitosa. Fue su álbum Let's Stay Together, el que la hizo saltar a la fama mundial en 1972 y doce años después sacaría su quinto álbum, que la elevaría a la cumbre del éxito con la venta de ocho millones de ejemplares y tours en los que llenó tantos estadios que el Guinness de Récord la consideraba la artista que había reunido más público en sus conciertos.

Otros grandes éxitos fueron What's Love Got to Do With It, Private Dancer, I Don’t Wanna Lose You y The Best.

"Con su música y su infinita pasión por la vida, ella maravilló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana.

“Hoy le decimos adiós a una querida amiga que nos deja a todos su mayor trabajo: su música", señala la cuenta de la cantante en Instagram.

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza, y en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residente.

El mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular y tres años después se supo que sufría cáncer. Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig, en 2018, y Ronnie el año pasado.

Despedida. Habrá una ceremonia funeraria para despedir a Turner de carácter estrictamente privado, con la presencia de sus familiares y amigos cercanos. La artista profesaba la religión budista.

La Casa Blanca lamentó la "enorme pérdida" para la cultura de Estados Unidos registrada con la muerte de la icónica cantante de rock, soul y R&B. "Es una noticia increíblemente triste. Tina Turner era un ícono, un ícono de la música", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que ella personalmente era "una gran admiradora". EFE y AFP



Ícono. La cantante murió en paz a los 83 años tras larga dolencia, en su casa en Suiza.