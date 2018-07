La reglamentación de las cajas previsionales

En Paraguay la administración de las cajas previsionales son un misterio. Los administradores locales tienen una libertad de acción que no existe en otros países y no responden a nadie. Hoy, el Banco Central no puede acceder a la información de ninguna de las cajas. Con la poca información que se ha podido obtener, los organismos internacionales han llegado a la conclusión de que todas las cajas van a quebrar a mediano plazo y los aportantes no dispondrán de recursos en su vejez. Esta es la realidad que hay que tapar con cortinas de humo de disculpas y desinformaciones para atacar las propuestas de ley y postergar que exista una ley que les regule.

El Estado es un codeudor de hecho de los fondos de pensiones quebrados. El dinero que se requerirá para rescatarlos dejará de ir a salud y educación. En el futuro cercano ya tenemos la certeza de que seremos los contribuyentes, todos los ciudadanos, quienes aportaremos nuestros impuestos para salvar a los fondos de pensiones. Los impuestos subirán aún más, y las coberturas de jubilación disminuirán, en un mundo donde los costos de salud son cada vez mayores. Mientras tanto, los administradores que causaron la quiebra saldrán ilesos porque al no existir regulación, estos actúan sin consecuencia, haciendo todo tipo de operaciones riesgosas y hasta fraudulentas.

Los enemigos de la regulación son los administradores de los fondos. Se defienden con campañas de desinformación diciendo por ejemplo que el Gobierno quiere apropiarse del dinero de los fondos, cuando son ellos mismos que se apropian o lo dilapidan. Los gremios sindicales definen libremente la concesión de préstamos a los asociados, manteniendo a su electorado cautivo. La regulación les impedirá esa discrecionalidad. Las cajas no tienen un procedimiento bien hecho para otorgar préstamos, como lo tiene, por ejemplo, una entidad financiera.

El Banco Mundial nos viene solicitando esta legislación desde hace más de cinco años. Es imperativo aprobar la ley de regulación de pensiones y que su supervisión se quede en el BCP, el órgano menos politizado que tiene el Estado. La propuesta actual está plenamente en línea con los delineamientos internacionales de controles. En ningún país, quienes son regulados hacen parte del órgano regulador. La ley se podrá mejorar en versiones subsecuentes indefinidamente, ¡aun así necesitamos implementar la primera versión! Nos urge un simple hecho: hay que acceder a la contabilidad de estas misteriosas cajas negras para entender realmente cómo están, pues la situación podría ser todavía más grave. Por tanto, atentos a quienes se oponen, ya que los que hacen bien y honestamente las cosas no temerían una regulación.