La región pierde atractivos para los países europeos

Casi nulos niveles de crecimiento económico, el aumento de la pobreza y el retorno de este indicador a proporciones cercanas a un tercio, problemas de inflación (principalmente en Venezuela, Argentina y Brasil) y el incremento de la desigualdad construyen un panorama desalentador que se alimenta también de los ya conocidos problemas de corrupción y el relacionamiento entre el crimen organizado y la conducción política de los países.

Esto advirtió Claudia Zilla, investigadora y asesora política del Instituto Alemán de Política Internacional y Seguridad SWP (Fundación de Ciencia y Política, por sus siglas en alemán), en entrevista concedida a periodistas latinoamericanos que participan del programa IJP (Programa Internacional de Periodistas de Alemania).

Además de los estragos causados por el fin de la era del boom de los commodities, Zilla reconoció que la región latinoamericana atraviesa por procesos de disrupciones políticas que si bien aparentan brindar una mayor fuerza y transparencia a la lucha contra la corrupción en un primer momento, en realidad pueden convertirse en elementos de persecución política en países que no logran avanzar en reformas de modernización y profesionalización de los estados.

“Corrupción tuvimos siempre, pero no siempre tuvimos juicios, o procesamiento penal por corrupción. Si bien es un avance, (para) generar transparencia, detectar más casos de corrupción y que haya una persecución penal, un castigo, el hecho de que haya esa persecución penal genera un efecto disruptivo porque entonces tenés ex presidentes en prisión (como Lula da Silva en Brasil, recientemente liberado) o en el exilio (como Evo Morales, de Bolivia), o el oficialismo persiguiendo siempre a la oposición o tratando de deshabilitarla para elecciones por asuntos de corrupción”, recalcó.

NARCOPOLÍTICA. La investigadora, de origen argentino y con más de veinte años de labor académica y de consultoría en Alemania, se refirió también al creciente problema de la narcopolítica en América Latina, frente al cual Paraguay no es inmune. Alertó que la situación tiende a empeorar, debido al retiro de los estamentos de ayuda externa que solían ayudar a combatir esta problemática.

“Otro elemento disruptivo de la política actual es el narcotráfico penetrando las estructuras estatales, la penetración es mayor de la que creemos y de la que se ve. El criterio para la toma de decisiones (con la narcopolítica) no es ganar o no ganar elecciones, darle o no el gusto a la gente que te vote, tampoco es el bienestar general ni una convicción política personal ideológica; sino que tu criterio es cuánta plata vas a recibir por el negocio, y si vas a sobrevivir o no al negocio”, sostuvo. Un tercer factor adverso que atenta contra la imagen de los países latinoamericanos, a criterio de Zilla, es la generalizada erosión democrática y la disminución de la intensidad de la cooperación, coordinación e integración de los países. A esto se suma el debilitamiento de “viejos patrones informales de cooperación”, lo que se concreta en los desplantes efectuados entre los presidentes de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, en sus respectivas asunciones.

“Yo no veo una consolidación de la democracia; no digo que haya una regresión constante: Son vaivenes, un paso para adelante y un paso para atrás, como que no avanzamos mucho”, señaló.

China. Finalmente, Zilla sugirió establecer un posicionamiento concertado de Latinoamérica ante China, antes que continuar con las acciones bilaterales que se promueven actualmente y que llevan a los países a competir unos contra otros por la atracción de los capitales chinos. “Estamos bajando estándares para hacernos más atractivos, cuando tendríamos que tener una estrategia hacia China, de América Latina; todos lo dicen, nadie hace nada”, concluyó.