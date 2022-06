La propuesta será dura en el cara a cara ante los brasileños

Este martes 28 el albinegro va de visita ante Paranaense, con quien disputó la fase de grupos. Un rival nada fácil y con muy buena producción, hoy dirigido por el experimentado Luiz Felipe Scolari quien le cambiara como ya dijimos en ocasiones anteriores, la fisonomía alcanzando un juego colectivo superior al que había comenzado la Libertadores. Un aspecto a ser tenido en cuenta es la vuelta del VAR a partir de octavos y al cual se le extrañara en el arranque. Hubo mucho reclamo respecto a esto, y hasta se consideró un error no haber implementado desde el inicio. La expectativa en torno al juego es grande, en especial por el destaque que la brinda la prensa de Curitiba, agregándose a ello el propio respeto que se ganó la configuración paraguaya que clasificó primero y que definirá en el Defensores del Chaco. El más connotado En la Olla Cerro recibirá el próximo miércoles al que ganó todos sus partidos en la fase de grupos y lidera actualmente el Brasileirão. El traspié ante el São Paulo por la Copa Brasil no afecta el nivel desarrollado hasta el momento por la escuadra de Abel Ferreira quien tendrá la revancha cuando juegue de local. El Ciclón es consciente del rival al que mide y Arce prepara un esquema especial tratando de imponer la localía que contará con una gran respuesta de su público atendiendo el nivel del espectáculo. Uno de los focos principales será Gustavo Gómez, de descollante actuación en la representación brasileña que hoy a la tarde enfrentará al Avaí. En cuanto hace a las últimas incorporaciones aún no podrá contar con los delanteros Miguel Merentiel, uruguayo de 26 de años, proveniente de Defensa y Justicia y el argentino José Manuel López, últimamente en Lanús. Si podrán participar desde el 18 de julio que según presumen, ya en cuartos de final. Confiado Independientemente de las expresiones del presidente de Olimpia Miguel Cardona, quien enfatizó que el Decano pisará con todo el estadio de Sajonia, Julio César Cáceres elabora el plan para medir al Goianiense que hoy jugará ante Ceará sin tocar mucho el onceno. En tanto, el franjeado se predispone a un equipo alternativo cuidando sus máximas figuras para el choque del jueves. Un aspecto a ser destacad.0o es que en esta edición de la Sudamericana, están campeones de la Libertadores como Nacional de Uruguay, Colo Colo e Inter que jugarán entre sí, Santos y el São Paulo. Hay etiquetas por donde se lo mire para el prestigio del mismo certamen que hoy tiene como monarca al Paranaense que había derrotado al Bragantino. En campamento franjeado se aguarda una notable respuesta de público como lo viene haciendo en cada presentación internacional. De pasar Olimpia enfrentará a Unión o Nacional, y en caso que fuera así contando ya con Brian Montenegro y Hugo Fernández, quienes retornaron a la institución. Brian justamente estuvo en filas de su actual adversario y Hugo proviene de Defensa y Justicia, ambos deseosos de volver a vestir la franjeada, no solo en el Clausura, sino atendiendo el evento continental. En Córdoba Y hablando de la Sudamericana la Conmebol cambió de escenario para la final única que en principio estaba para jugarse en Brasilia el 1 de octubre, esto atendiendo que al día siguiente en Brasil habrá elecciones generales que imposibilitó la realización del espectáculo. El terreno elegido es el Mario Kempes que también acogió la lucha por el cetro en el año 2020 cuando Defensa y Justicia venciera a Lanús por 3-0. El máximo organismo del fútbol sudamericano no dudó en designar al mencionado estadio cordobés debido a que posee toda la infraestructura requerida para este tipo de acontecimientos, donde la propia selección argentina también hizo de local por la clasificatoria a Qatar. La capacidad es de 57.000 espectadores siendo construido para albergar la Copa del Mundo de 1978 bajo el nombre de Estadio Olímpico de Córdoba, luego llamado Mario Alberto Kempes en homenaje a quien lograra el titulo de campeón. Ascenso albiceleste El último ránking FIFA da cuenta que Brasil sigue liderando el pelotón, Bélgica no se mueve de la segunda posición y Argentina pasó a ocupar la tercera superando a Francia. Evidentemente los más destacados son los brasileños y argentinos, debido a su encomiable andar por las clasificatorias. La diferencia con el resto de nuestro continente es grande: Uruguay en posición número 13, Colombia 17, Perú 21, Chile 29, Ecuador 44, Paraguay 50, Venezuela 56 y Bolivia 81. Debemos mencionar que la FIFA determinó que el partido de regularización entre Brasil y Argentina se dispute el 22 de setiembre en el Arena Corinthians a las 15:00. Este encuentro quedó interrumpido a poco del comienzo por el organismo sanitario local que involucró a cuatro jugadores rioplatenses. Consideramos que a esta altura será más partido de exhibición que otra cosa, teniendo en cuenta que si hay tarjeta roja será sancionado en el Mundial. Es prácticamente cumplir con el calendario donde habría que ver qué conformación ponen los técnicos, a escasos dos meses de Qatar.