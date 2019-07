La propuesta es escuchar a todos

Raúl Cano, representante de la Cancillería, objetó que se mencione que no exista una propuesta transparente del Poder Ejecutivo y comparó la situación con un partido de fútbol. Dijo que uno no puede dar a conocer su equipo hasta antes de jugar el partido, dando a entender que adelantar la postura negociadora daría ventajas al Brasil. Aseguró que no hay una negociación oculta.

Daniel Sánchez, viceministro de Empleo, pidió tranquilidad a los importadores de autos usados y a los cigüeñeros, pues no se va a negociar sobre la cabeza de nadie.

Pedro Mancuello, viceministro del MIC, aseveró que se hará el esfuerzo para que todos los sectores trabajen en paz. Adujo que también se hablará con el BNF para gestionar una línea de financiamiento para los usados.