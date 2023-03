La Premier abre otra ronda con presencia paraguaya

Con seis juegos, hoy se pone en marcha la ronda 27 de la Premier League de Inglaterra, con presencia paraguaya.

El Brighton del paraguayo Julio Enciso visitará al Leeds United desde las 12:00. El conjunto de Enciso marcha octavo, muy lejos de la zona europea, pero cómodamente alejado de la zona de descenso. Por su parte el Liverpool que se ubica en la quinta posición abrirá la jornada visitando al colista Bournemouth (09:30). Otros duelos para hoy: Everton vs. Brentford (12:00), Leicester City vs. Chelsea (12:00), Tottenham vs. Nottingham Forest (12:00) y Crystal Palace vs. Manchester City (14:30).