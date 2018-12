La Policía debe volver a ser una institución confiable para la gente

Si bien es cierto la Agrupación Especializada no fue diseñada ni organizada como una cárcel, sino como cuartel, la necesidad y la urgencia la han convertido en una prisión que supuestamente es de la más alta seguridad. Es por eso que alberga a los delincuentes más peligrosos, narcotraficantes, integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), además de algunos políticos.

A este lugar vienen a parar sobre todo narcos de nacionalidad brasileña y paraguaya, delincuentes con grandes antecedentes y también con importantes recursos para obtener privilegios.

La exitosa fuga de los dos integrantes del Primer Comando Capital (PCC), el pasado domingo, que contó con la complicidad policial es tan solo uno de los síntomas de la grave infiltración del poder de la delincuencia en el Estado paraguayo. Que un narco brasileño con una condena de 20 años de cárcel y un sicario con varias muertes en su currículum consigan tan fácilmente colaboración de parte de agentes de la seguridad pública es el gran síntoma de la corrupción que corroe la institución policial. Hace tan solo un mes la Agrupación Especializada fue el escenario del horrendo crimen de una joven de 18 años, a manos del narco de nacionalidad brasileña Marcelo Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto, quien asesinó a sangre fría a Lidia Meza Burgos para intentar evitar su extradición.

En aquella ocasión, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomó la decisión de destituir al comandante de la Policía Nacional, Bartolomé Báez López, y al subcomandante, Luis Cantero. Y, tras los acontecimientos del pasado domingo, 18 policías fueron detenidos por orden de un fiscal ante la sospecha de que hubo complicidad policial para la liberación de los presos. Asimismo, el comandante de la Policía también relevó de su cargo al jefe de la Agrupación Especializada, Enrique Benítez, y al jefe de Apoyo Táctico, Roberto Vega.

No se puede objetar la decisión de remover de sus cargos a los responsables de las unidades policiales, cuando se producen hechos tan vergonzosos. Sin embargo, ha llegado la hora de reconocer que eso no es suficiente. Con cambiar a comandantes de la Policía o procesar a una decena de efectivos no se resuelve el problema de fondo, que es la corrupción que infecta a la institución.

Con cambiar nombres no se generan cambios reales en la institución que está evidentemente aliada con sectores poderosos del crimen organizado.

La Policía debe volver a ser una institución creíble y confiable para los paraguayos. Para eso, debe ser tarea del Gobierno nacional iniciar –al menos– la urgente tarea de refundación de esta institución Es inaceptable que se haya normalizado la asociación del uniforme con la corrupción.

Desmontar la enorme estructura mafiosa existente dentro de la propia Policía no va a resultar una tarea sencilla, y para eso va a necesitar del concurso de personas honestas y profesionales. El combate al crimen no debe ser tan solo una promesa de campaña electoral, sino una realidad. No se puede permitir que el Estado caiga en manos de la delincuencia y la narcopolítica.