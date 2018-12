La pobreza y los pobres como botín

Bajo el recientemente acabado gobierno colorado de Horacio Cartes, el índice de pobreza y el número de pobres crecieron sensiblemente. En el actual, el de Mario Abdo Benítez –a la sazón colorado– tampoco habrá mejoría. Los números no disminuirán y a juzgar por las primeras medidas o ausencia de medidas, después de los 100 primeros días, todo apunta a empeorar. La realidad lo expone y la visible insensibilidad de las autoridades lo ratifica.

Un detalle no menor, al respecto, estuvo expuesto en estos días en los medios y circulando en el murmullo político. Un ex intendente colorado, perdidoso en las últimas elecciones a gobernador, del grupo movimentista del presidente, será el abanderado del “combate a la pobreza”. Édgar Olmedo, de Caaguazú, es –por decreto– asesor con rango de ministro en temas relacionados con las políticas, los planes y programas relativos a la reducción de la pobreza en Paraguay.

El cargo es nuevo. Lo había creado Cartes para –también– poner a otro político colorado al frente, Juan Carlos Baruja, quien terminó ungido como ministro de Agricultura, con resultados minúsculos, con elevados números de personas en condiciones de carencia extrema.

Si uno juzga la gestión por los resultados –como en teoría y a priori debe ser–, puede concluir fácilmente que tanto el cargo inventado por el anterior presidente así como la del político nombrado –en ambas instancias públicas– fueron un fracaso.

No obstante, al resultado mediocre, Mario Abdo repite la misma fórmula. Y no es que no conozca lo que pasó en el anterior gobierno en ese ámbito. Lo sabe muy bien. El asunto es que, precisamente, la pobreza y los pobres no le interesan como sujetos y personas cuyas vidas deben ser colocadas en las mejores condiciones de dignidad y satisfacción. Tampoco a Cartes.

La razón de fuerza en este tema es que siguen aplicando la fórmula: populismo+prebenda (todo con dinero del Estado, jamás de sus bolsillos) = búsqueda de buenos resultados electorales.

Entonces, así sí se comprende que lo que el actual Gobierno busca no es que haya menos pobreza y menos pobres (porque lo uno no es necesariamente lo otro), sino que ambas circunstancias sirvan para mejorar las perspectivas eleccionarias y las oportunidades para las candidaturas, coloradas obviamente, y revertir los malos resultados en votos registrados en las pasadas elecciones.

Que sea un político derrotado en abril por su contrincante liberal, para el sillón departamental de Caaguazú, el nuevo asesor, el ministro en asuntos de pobreza, dice mucho de lo que no debemos esperar de su eventual gestión. Además revela la clara política de Mario Abdo sobre una importante mayoría de la población. Cuanto más pobres, más clientela. Qué mejor que dar indiscriminadamente recursos, materiales y poder a un caudillo para reposicionarse electoralmente.

Estas designaciones también reputan actos criminales. Defraudaciones arteras. Son crímenes de lesa patria.