La pobreza extrema hipoteca el presente y el futuro del país

Un hecho que debería llamar la atención es que el crecimiento económico se mantiene a un nivel relativamente alto y sin interrupciones, situación que contrasta con el periodo anterior caracterizado por años de alta volatilidad. Con los altos niveles de crecimiento económico en los últimos años y con los recursos que tiene el país, no deberíamos encontrarnos en esta situación. Además, el desempeño macroeconómico lleva más de una década de estabilidad, con inflación por debajo de un dígito y sin mayores problemas cambiarios.

Si bien la pobreza extrema se redujo en todos estos años, es inadmisible que nuestro país, con tanta riqueza en todos los sentidos –tierra, agua, bono demográfico, con escasos desastres naturales y clima benigno– no sea capaz de proporcionar a sus habitantes un nivel de vida digno.Estos activos con que cuenta el país generan riqueza suficiente. Solo hay que observar las calles, algunos barrios, los centros comerciales y las estadísticas oficiales para darse cuenta de que la pobreza extrema persiste en paralelo a una economía que produce pero no redistribuye.Casi la mitad de quienes sufren hambre son niños, niñas y adolescentes.

Pero este es apenas un indicador. Este grupo además habita en viviendas de mala calidad, sin agua potable, vulnerables a los cambios de clima y a las enfermedades infecciosas. Son los más excluidos del sistema educativo y si asisten su capacidad de aprendizaje es mínimo ya que acumulan desventajas desde su nacimiento.

Es ampliamente conocido el impacto que tienen los primeros 1.000 días en el resto de la vida y, más aún, si en los siguientes años se mantienen viviendo en condiciones de vulnerabilidad o precariedad.Alguna vez se publicó la noticia de que Paraguay produce alimentos para 40.000.000 de personas.

Cómo puede ser posible que no sea posible resolver el problema de 330.000 personas, a las que deberían agregarse las otras 1.300.000 personas en situación de pobreza no extrema, que si bien cuentan con ingresos para financiar una canasta mediocre, por no decir mala, de alimentos, no logran garantizar niveles mínimos de bienestar. Las autoridades no pueden permanecer ajenas a la problemática de la pobreza y especialmente a la de la pobreza extrema.

Es urgente que las mismas tomen carta en el asunto y en el corto plazo implementen las medidas que sean necesarias para erradicar el problema. Muchos países han tenido éxito en reducirlas al mínimo con estrategias relativamente baratas y de corto y mediano plazo. Hay suficiente evidencia empírica sobre las medidas que es necesario tomar al respecto. Solo falta voluntad política.

La ausencia de preocupación refleja no solo irresponsabilidad política sino también un profundo desprecio a la vida humana, sobre todo a la de los niños, niñas y adolescentes, a quienes la pobreza los condena de por vida.