La población de San Miguel, en Misiones, en alerta por un incendio

La jefa comunal mencionó que el lugar donde las familias se van a alojar hasta controlar la situación es el polideportivo, donde harán ollas populares para alimentar a las familias. “El polideportivo municipal tiene patio sombra, haremos olla popular para alimentarlos, tienen baños, estamos con corte de energía eléctrica y no tenemos agua; ya pedimos ayuda a la gente de la ANDE. Con este calor, si no atajamos, no sabemos qué va a pasar. En el barrio hay unas 100 familias que están en riesgo. El humo y el olor se ven y se sienten en gran parte de la ciudad”, sostuvo la intendenta.

Mencionó que coordina todas las labores vía telefónica, porque no puede salir debido a que tuvo tres cirugías del pulmón; los concejales municipales están en el lugar de los hechos.

En el sitio se encuentran trabajando bomberos voluntarios, Policía Nacional, funcionarios municipales, pobladores y personal de la Gobernación de Misiones, funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional. Se pide a la gente del departamento ayudar con la provisión de agua, hielo, banana y bebidas energizantes para los bomberos de los diferentes cuarteles.

La Policía Nacional se encuentra apostada en el lugar apoyando la labor de despeje y facilitando los accesos a las personas que se acercan para ayudar. “Estamos con los bomberos de Villa Florida, Caazapá, funcionarios de Emergencia Nacional, Municipalidad, Gobernación, son unos 30 voluntarios, con 6 tractores, 2 hidrantes, mochilas y guachas. Estamos evacuando a la gente. El viento fuerte hace que el fuego avance muy rápido. Pedimos que sigan ayudando con agua, energizante y hielo”, dijo Éver González, agente de Policía de la comunidad.