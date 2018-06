El concejal de Asunción Federico Franco Troche sostiene que hace falta una instancia de gestión que permita abarcar la complejidad del sistema urbano de municipios, gobernaciones, personas y vehículos que se mueven sobre la cabecera de ese sistema que es Asunción. Cuestiona la “ocupación irracional del territorio” en ciudades vecinas, donde se loteó todo, pero sin criterio urbano, lo que hace que la gente viva en lugares que no tienen empedrado, luz ni transporte, y deban viajar cuatro horas al día para ir a trabajar o estudiar a Asunción.

–En Asunción vive cada vez menos gente.

–La población de Asunción no crece desde 1992. Se mantiene en 550.000 habitantes aproximadamente. Tenemos una población joven que está siendo expulsada del área metropolitana por los altos costos de la tierra en Asunción, y, sin embargo, Asunción se va empobreciendo, se triplicó la población que vive en condiciones de pobreza.

–¿Adónde nos dirigimos?

–Un estudio por parte de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), analizó qué es lo que va a pasar si sigue esta tendencia de ocupación irracional del territorio, si los municipios no disponen de un plan regulador, si sigue el crecimiento desordenado y disperso, entonces la necesidad de inversión en tres áreas fundamentales –nuevos suelos equipados con infraestructuras, gestión de residuos y transporte público– será de 8.700 millones de dólares. Esa cifra es el 30% de todo el PIB nacional; y sin embargo, la Municipalidad de Asunción –que recibe toda esa presión– dispone de un presupuesto genuino (sin contar transferencias del Gobierno, donaciones, etc.), que no pasa de 110 millones de dólares, y de esos casi 110 millones 63% va a gastos de salario, 14% a gastos de financiamiento, lo que hace que la porción para inversión se reduzca a un 10, 12% como máximo.

–¿Es posible mejorar la calidad de vida en la ciudad?

–Nosotros estamos haciendo un nuevo diseño de nuestro sistema de concesión del transporte público. Queremos hacer una licitación que permita que todos los barrios de la ciudad, en todos los horarios posibles cuenten con un itinerario disponible, accesible y de calidad, pero para eso hay que modificar el sistema de concesión de las líneas de transporte. No podemos seguir con este modelo que las líneas son rentables en la medida que captan pasajeros, pero resulta que todos los pasajeros tienen como destino el Hospital de Clínicas, IPS, mercados, etc., entonces todas las empresas se pelean por esas rutas. Tenemos que cambiar ese modelo, las empresas deberían contar con un fondo común y ese fondo pagaría por kilometraje recorrido; al pagar por kilometraje recorrido se evita esa caza del pasajero, y no le importa que salga a las doce de la noche y vaya a un barrio donde hay pocos habitantes porque va a cobrar por kilometraje. No hay forma de resolver el problema del tráfico sin mejorar el sistema del transporte público.

–Para lograr eso, ¿cuál es el principal obstáculo?

–El principal obstáculo es la superpoblación, uno que te dije que hay una tendencia hacia la centralización y a acortar las alas a las atribuciones de las municipalidades, y otro son los sectores que ya están operando dentro del sistema y que ven como una amenaza. El Metrobús de la avenida Eusebio Ayala va a eliminar cerca de 800 unidades del transporte convencional, que no van a poder circular en Eusebio Ayala solo van a poder circular estos vehículos, que tienen más capacidad, tendrán preferencia en toda la vía y van a tener una velocidad mayor que los vehículos particulares.

–¿No van a implementar el pico y placa?

–Y hasta que se llegue a ese modelo se están haciendo parches, hay que reconocer lo que se hace: cambios de sentidos, eliminar los giros a la izquierda en las avenidas, dársenas para el transporte público, algunos cruces con túnel o viaductos, y el estacionamiento tarifado que se usa en otros países que aquí tuvo resistencia.

–Otro tema es la impunidad con que actúan los paraguayos en la calle, estacionan donde quieren, etc.

–Tenemos que resolver un problema interno de corrupción. Hay corrupción institucional en diferentes niveles que afecta justamente a los sistemas de fiscalización y de control. Pasa en la Policía Municipal de Tránsito, pasa en el ámbito tributario, en diferentes instancias. Un sistema que con la implementación del mecanismo de gestión tributaria que se va a implantar y esperemos que se pueda aprobar porque tiene también su resistencia, se va a contar con una plataforma que va a digitalizar muchos procesos y va a ser más accesible el control y monitoreo de la operación de los fiscales, todo lo que tiene que ver con el cobro de multas. Porque de 100 multas que se hacen en la calle, prácticamente, 30 nomás llegan a la Municipalidad, es decir, hay una evasión. Se van a instalar también cámaras que permitan hacer la detección de las infracciones que van a estar vinculadas con el sistema de administración financiera.

–Entonces, ¿cómo podemos vivir mejor?

–La única manera que podamos vivir mejor es dotar a las municipalidades de herramientas para gestionar mejor su territorio. La Comuna está haciendo ese esfuerzo, se está trabajando en un plan de ordenamiento del territorio, se iniciaron los foros de participación para hacer compartir esta visión de ciudad con la gente, iniciamos un proceso de gestión tributaria que nos va a permitir mejorar la recaudación para hacer frente a la demanda de inversión que hay que hacer en la ciudad, iniciamos el proceso para licitar un nuevo sistema de transporte público en Asunción, también está en curso una inversión cercana a los 100 millones de dólares para dotar de desagüe pluvial. Una apelación al Gobierno, que tiene que entender que Asunción y el área metropolitana concentran casi el 50% de la población paraguaya; el 80% de las personas que viven en ciudades y no hay una política de Estado para invertir en las ciudades.