La paz no es tranquilidad

Acerca de la lectura de hoy y la situación muy especial que nos toca vivir, el papa Francisco mencionó (...) “reproponer el pensamiento eficaz de san Agustín: ‘La vida del cristiano es un camino entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios’” (De Civitate Dei XVIII, 51).

Para su meditación el Pontífice se inspiró en el pasaje evangélico de Juan (14:27-31), propuesto por la liturgia: “Jesús estaba en la cena con sus discípulos, la última cena, y les dice: ‘os dejo la paz, mi paz os doy’”. Él, insistió el Papa, “les regala la paz”. Y añadió también: “No se turbe vuestro corazón ni se acobarde”. Haciendo esto, explicó Francisco, “el Señor comienza a despedirse de los suyos” precisamente “con este regalo, con el don de la paz”. Por tanto, afirmó el Pontífice, “es una paz en medio de las tribulaciones”.

Y por esta razón “cuando Jesús da este regalo y dice a sus discípulos: ‘Os dejo la paz, mi paz os doy’, añade: ‘No os la doy como la da el mundo, yo os la doy a vosotros’”.

“El mundo nos enseña el camino de la paz con la anestesia” volvió a repetir el Papa.

Pero “¿se puede tener paz en la tribulación?” “Por nuestra parte, no”, respondió Francisco, porque “nosotros no somos capaces de hacer una paz que sea tranquilidad, una paz sicológica, una paz hecha por nosotros porque las tribulaciones existen: Hay quien tiene un dolor, una enfermedad, una muerte”.

Llevando su reflexión a la vida cotidiana de cada uno, el Papa explicó que “cuando yo me enfado y pierdo la paz, cuando mi corazón se preocupa, es porque no estoy abierto a la paz de Jesús; porque no soy capaz de llevar la vida tal como viene, con las cruces y los dolores que llegan: Porque no soy capaz de pedir: ‘Señor, dame tu paz’”. Y esta, afirmó Francisco, “es una bonita gracia para pedir hoy, escuchando este pasaje de Jesús y esa palabra de Pablo: ‘Debemos entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones’”.

De aquí la invitación a pedir “la gracia de la paz, de no perder esa paz interior”.

(Frases extractadas de http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170516_paz-no-es-tranquilidad.html)