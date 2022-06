La pausa fue clave para Piris

Robert Piris Da Motta, volante de Cerro Porteño, en conferencia de prensa, se refirió acerca de la vuelta del Apertura, luego de tres semanas de pausa, valorando el tiempo para la recuperación.

“El parate me sirvió bastante para llegar bien en lo físico. Me sentí fino. Fue uno de los partidos donde mejor me sentí con los compañeros”, expuso el volante, a lo que sumó acerca de su rendimiento en el triunfo ante Resistencia: “Estoy en un 7 u 8 puntos, tengo que seguir mejorando para llegar al nivel que tenía o que llegué a jugar en otros lugares”.