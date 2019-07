La parada de taxis que apoya la presencia de MUV y Uber

Mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales, la parada 25 de taxis hizo su descargo sobre las plataformas digitales de transporte. Señala que la aparición de aplicaciones como Uber y MUV los motiva a no relajarse y así poder seguir mejorando.

Esta parada no pertenece a ninguno de los gremios de taxistas y funciona como independiente, dijo a Última Hora Éver Uliambre, uno de los voceros.

Uliambre aseguró que él y sus compañeros condenan todo tipo de violencia. “Ya terminó esa época en la que todo se conseguía así. Sabemos que el sueldo mínimo no alcanza y que cualquier persona tiene derecho a hacer una changuita. Veo que eso es lo que hacen los de MUV y Uber”, expresó.

Uliambre explicó que ellos abonan la patente correspondiente a la Comuna y que por ello esperan que la competencia sea justa. Explicó además que a partir de la aparición de otras plataformas se pusieron en campaña para que el 100% de los miembros de la parada expidan facturas.

Los conductores de la parada de taxi explicaron que ellos cobran la tarifa justa y que, muchas veces, incluso se deben adaptar al bolsillo de los usuarios.

En el comunicado emitido a través de las redes sociales, los trabajadores del volante instan a la ciudadanía a no estigmatizar a los taxistas como deshonestos. “Queremos pedirles que nos den la oportunidad de conocernos como personas y conocer nuestro servicio”, señala el texto publicado.

“Queremos seguir llevando el pan de cada día a nuestros hogares, así como nuestros amigos de Uber y MUV quieren hacerlo. No somos quiénes para decirles qué plataformas usar, solo queremos pedirles que también nos tengan en cuenta de vez en cuando. La vida nos enseña que la extinción es inevitable si no evolucionás, y nosotros los taxistas no queremos extinguirnos”, dice otra parte del posteo.

La parada 25 se encuentra en L. Galeano esquina Campo Vía, Mariano Roque Alonso, al costado del barrio Villa Margarita.

El comunicado de la parada se da luego de las críticas ciudadanas generadas tras la violenta presión de los gremios de taxistas que se oponen al funcionamiento de plataformas de transporte alternativo como lo son MUV y Uber.