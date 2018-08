La oposición ve con reservas llamado del Gobierno a analizar Constituyente

Los legisladores de los partidos de oposición mencionaron que no están dadas las condiciones para realizar una Asamblea Nacional Constituyente, tras conocer la propuesta dada a conocer por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, el pasado sábado. Piden primero que se modifique el sistema electoral del cual desconfían porque podría constituir una arremetida de los partidos tradicionales que, con una mayoría de constituyentes, podrían modificar la Constitución a partir de solo su agenda. Añaden que el mismo presidente Mario Abdo Benítez debió ser quien convoque al debate y no delegar a viceministros una discusión tan importante.

La diputada Kattya González, de la bancada del Partido Encuentro Nacional (PEN), dijo que tiene sus reservas sobre la intención de avanzar hacia una Constituyente en estas condiciones.

“No queremos que esto sirva para blanquear una discusión que tiene que ser mucho más profunda porque acá no podemos hablar de llamado a Constituyente sin una reforma electoral”, dijo.

Refirió que asistirán al debate si los invitan, pero dijo estar segura de que elegir “en estas condiciones convencionales constituyentes sería como tiranos al abismo”, señaló.

Añadió que ante la grave crisis de representación que se vive, una asamblea podría servir para que logren colarse “personas con cero compromisos con la democracia”.

“Si lo que pretenden desde algunos sectores políticos es abrir la ventana sin saber qué queremos modificar para que eventualmente se elijan solamente determinadas cuestiones que hacen a esta partidocracia, que hace muchísimo daño, decimos no”, refirió.

En tanto para el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, y para su colega Stephan Rasmussen del PPQ, Abdo Benítez inició mal al delegar a un viceministro la tarea de dirigir el debate desde el Gobierno. “Es un error táctico, porque el que tiene que llamar es Mario Abdo”, enfatizó Richer.

Agregó que no hay condiciones si no se avanza en una agenda amplia. “Si es solo la Constituyente se va a dificultar el diálogo; primero se debe establecer una agenda política”, acotó. Agregó “que con este sistema electoral que está en crisis no hay posibilidad de ir a una Constituyente”.

Con respecto a lo que el legislador luguista se mostró en total desacuerdo es en cambiar la parte “dogmática” de la Carta Magna que hace a derechos. “No estamos de acuerdo en tocar la parte dogmática que hacen a los derechos civiles, de campesinos, indígenas, trabajadores”.