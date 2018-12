La oportunidad de celebrar una Navidad con menos impunidad

Este ha sido el año en que personajes poderosos, a quienes se creía intocables por las protecciones y las complicidades que mantenían, han caído de sus pedestales por efecto de las denuncias periodísticas y las movilizaciones ciudadanas, así como por los cambios en las correlaciones de poder en el ámbito político, que permiten apreciar saludables avances en la conciencia crítica y en la participación cívica de la población, un proceso que favorece a la transparencia y a la democracia.

El viernes último, los fiscales Rodrigo Estigarribia y Susy Riquelme, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron las acusaciones por los casos de los audios filtrados que destaparon la rosca corrupta en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El ex senador Óscar González Daher, junto con el ex ministro del Interior Carmelo Caballero y el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippman, fueron acusados por trafico de influencias y asociación criminal, mientras el ex senador Jorge Oviedo Matto fue acusado por tráfico de influencias. Se pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Igualmente, el mismo día, la Fiscalía imputó al ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, por cohecho pasivo agravado, por un supuesto pedido de coima de más de 600.000 dólares a directivos de una empresa, a cambio de beneficiarles con un fallo judicial en un juicio.

Estos casos se suman a la prisión decretada contra el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito, y la del ex presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Justo Cárdenas, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero, y de Ludovico Sarubbi, ex presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), imputado por lesión de confianza por el manejo irregular de unos 17.000 millones de guaraníes.

La comprobación de que los poderosos también pueden ser alcanzados por la Justicia cuando delinquen es una sensación que nos permitirá celebrar una Navidad con la esperanza de construir un país mejor, con menos impunidad. Es de esperar que estas acciones justicieras también se trasladen a otros sectores sociales que esperan resarcimientos, como los indígenas despojados de sus tierras y olvidados en las calles, o los frentistas del proyecto Metrobús.