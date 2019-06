La obra El pan y la guarania se presenta en la Manzana

La puesta cuenta con doce actos que transcurren entre el pequeño cuarto del músico –creador de la guarania– y la plaza Lavalle. Toques de humor, reflexión y dramatismo puntean el espectáculo que dura 90 minutos.

“Trabajé ocho meses intensos, tanto en la escritura de la obra como en la concepción escénica y musical, recogiendo numerosos datos en libros y conversando con personas que lo conocieron. Trato de presentar con la mayor fidelidad posible la personalidad artística, política y humana del compositor José Asunción Flores”, señala Casartelli.

Detalles. En la obra, el maestro Flores hace un recuento de su vida, dos meses antes de morir. Es así que, en medio de la lucidez y el delirio, entabla un diálogo constante con San La Muerte, a quien le advierte que no lo llevará mientras no consiga componer la guarania llamada La noche antes, que quiere dedicar a la tragedia final en la Guerra Guasu (1864-1870). El maestro no logra concebirla en Buenos Aires y tiene la certeza de que solo instalado en Cerro Corá, frente al río Aquidabán, lo conseguirá. Pero el tirano Alfredo Stroessner no le permite ingresar al Paraguay. Y esa composición queda trunca.