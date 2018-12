La nueva guerra fría

El martes pasado, la detención en Canadá de Meng Wanzhou, la hija del fundador y vicepresidente de la multinacional china Huawei, acusada de violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, elevó de nuevo la tensión entre las dos grandes potencias y al día siguiente… el índice bursátil Dow Jones tuvo una enorme caída.

Estos acontecimientos políticos nos han demostrado claramente que el enfrentamiento entre las dos grandes potencias ya no es solamente comercial, sino que es una disputa por la hegemonía mundial.

Pensar que hace tan solo 30 años la China era un país pobre, rural y totalmente aislado del mundo. Desde ahí inició su apertura al mundo y cientos de empresas multinacionales norteamericanas y europeas invirtieron fuertemente en el país asiático, ya sea para vender a su mercado interno o para producir más barato y vender al mundo entero.

Lo que ha pasado en China me recuerda una provocadora frase de Lenin: “Llegará el día en que serán ahorcados todos los capitalistas y ellos nos venderán la soga con la que los ahorcaremos”.

Hoy China se ha convertido en la segunda economía del planeta y no se limita a producir bienes de bajo valor agregado, sino que ha entrado con fuerza a competir con Occidente en industrias de alta tecnología, en el ciberespacio y en el desarrollo de la inteligencia artificial y de la tecnología 5G.

La tecnología 5G será el corazón de la nueva economía, porque ella permitirá la masificación de los vehículos sin conductores, de las ciudades y edificios inteligentes, de las cirugías realizadas remotamente, etc. Altos funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que una red de 5G forma parte de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio y la reacción de China poniendo aranceles a los productos agrícolas son casi anecdóticos en el contexto del enfrentamiento entre ambos países. La gran disputa se encuentra en el control de la alta tecnología.

Según el pensador israelí Yuval Harari en su libro Homo Deus, en el futuro el poder no estará en quien controle las materias primas ni las grandes industrias, sino en quien controle los datos y los algoritmos. Ese poder hoy lo tiene Estados Unidos y ese poder está desafiando China.

Recordemos que en la historia de la humanidad siempre el gran conflicto fue entre una potencia hegemónica y una potencia emergente que la desafía.

En la primera mitad del siglo XX, el enfrentamiento fue entre la potencia dominante Inglaterra y la emergente Alemania, conflicto que terminó en dos guerras mundiales y millones de muertos.

En la segunda mitad del siglo XX, el enfrentamiento fue entre la potencia dominante Estados Unidos y la emergente Unión Soviética, que nos hizo vivir una guerra fría que nos puso al borde de un holocausto nuclear.

En este siglo XXI el enfrentamiento es entre Estados Unidos y China, enfrentamiento por el control de las materias primas, por el control de las rutas marítimas, pero sobre todo, por el control del ciberespacio, los datos y los algoritmos.

Mientras esto ocurre con las grandes potencias, nosotros en el Paraguay –al igual que en casi todos los países periféricos– seguimos enfrascados en nuestras peleas internas, limitados a ser exportadores de materia prima y sin una estrategia clara de integración a este nuevo mundo.

El no tener relaciones diplomáticas con China y el abrir y el cerrar nuestra Embajada en Jerusalén nos han demostrado claramente que no sabemos lo que pasa en el nuevo orden internacional y, lo peor de todo, que no sabemos lo que queremos como país.