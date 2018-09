La niña es abusada porque es vista como objeto, dice ministra de la Niñez

“Debemos trabajar en los programas para que las personas sean vistas como tales y no como objetos, como una cosificación del ser humano. La niña abusada, es abusada porque es vista como un objeto, no como un sujeto de derecho”, expresó luego de participar de una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a quien informó de los detalles del caso de la niña que habría sido abusada por militares de la Armada Nacional.

Martínez aseguró que la niña está siendo asistida y que se conformó una mesa de trabajo con Salud Pública, Educación y la Defensoría de la Niñez para optimizar la contención a la pequeña de 13 años.

Con relación a los avances en la investigación, la ex fiscala evitó dar muchos detalles, sosteniendo que las pesquisas están en manos del Ministerio Público. Sin embargo, adelantó que hasta el momento han incautado 80 celulares que serán sometidos a una verificación porque se maneja la sospecha de que el abuso fue grabado.

animalada. La secretaria de Estado admitió que se está ante un hecho bastante grave y que se tiene que trabajar duro para que sea esclarecido. “Es una perversión máxima porque no es solo el abuso, sino que lo comparten como un disfrute total. Es una animalada; una jauría atacó a esta adolescente”, dijo en declaraciones a radio Monumental.

Este caso se dio a conocer el pasado viernes y ya fueron imputados 13 suboficiales y marinos, quienes están procesados tras el procedimiento de reconocimiento facial que realizó la niña. La Fiscalía no descarta que existan otros involucrados.

No va al colegio

La niña afectada por el momento no está asistiendo al colegio. Los investigadores señalan que la víctima aún no puede relatar todo lo ocurrido, por la situación en que se encuentra. Sin embargo, esperan que con el paso de los días pueda brindar más datos.

Marito anuncia cambios en Armada

El presidente Mario Abdo Benítez confirmó anoche que se darán cambios en la Armada. Ello a raíz del escándalo por la violación a una menor por parte de 13 efectivos de la Armada, caso que está siendo investigado por la Fiscalía.

Ante la consulta de si cambiaría al comandante de la Armada, respondió brevemente señalando: “Sí, va a haber cambios”. Fue cuando el jefe de Estado abandonaba el palacio de Gobierno. En la mañana, el mandatario convocó al comandante de las Fuerzas Militares, almirante Hugo Scolari, y al comandante de la Armada, Paulo Gómez, para recibir toda la información referente al referido escándalo.

El presidente de la República se reunió además con la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, para ordenar todo el respaldo a la menor de 13 años y a su familia. La Fiscalía imputó a 13 militares de la Armada Paraguaya por abuso sexual, coacción sexual y pornografía infantil.

Los uniformados fueron identificados como Heriberto Chávez Vázquez, Rafael Martínez Brítez, Cristian Asunción Saucedo, Édgar Coronel de León, Ronaldo Arrúa Gómez, José María Cáceres Tintel, Héctor Morel Benítez, Jonathan Valenzuela Ramos, José Ferreira Méndez, Miguel Ángel Vargas Giménez, Marcos Delfino Figueredo, Carlos Machuca y Ángel Insaurralde Benítez.