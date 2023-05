La narcopolítica destruye las instituciones democráticas

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, en el año 2021 se registró un aumento de los casos de sicariato, con un total de 13 muertes violentas a manos de sicarios en Asunción y Central, lo cual supone que la ciudadanía en medio de sus actividades cotidianas puede ser testigo o víctima colateral de un enfrentamiento entre narcotraficantes, o las acciones de un sicario. No es una película ni una serie, es la realidad que vivimos.

Uno de los ejes del problema es la fragilidad institucional de las fuerzas de seguridad; que se explica además por la impunidad basada en la complicidad de la clase política, que le abrió las puertas al dinero sucio para financiar campañas y candidaturas, permitiendo la influencia del crimen organizado en las decisiones políticas. El círculo se completa con delincuentes y sospechados de contactos narcos ocupando curules en el Parlamento Nacional.

Entre 2013 y 2023 se cuentan un total de 20 políticos procesados e investigados por narcotráfico y lavado de dinero en el Paraguay. La lista es extensa, muchos de ellos ocuparon o siguen ocupando cargos como intendentes, concejales, legisladores y gobernadores, e involucra a diversos sectores: la ANR, el PLRA y otros.

Esta lista de la desvergüenza es un recordatorio de la debilidad del sistema, y en ella aparecen: el ex presidente Horacio Cartes, titular del Partido Colorado, acusado de significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos; lo mismo que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; Erico Galeano, diputado y senador electo por la ANR vinculado al operativo A Ultranza Py; Juan Carlos Ozorio, ex diputado por la ANR vinculado al narcotráfico; Óscar González Daher, ex senador procesado por lavado de dinero; Cynthia Tarragó, condenada en USA por blanqueo de capital; Ulises Quintana, diputado declarado significativamente corrupto; Javier Díaz Verón, ex fiscal general del Estado, declarado significativamente corrupto. Integran también la nómina: Manuel Ramón Velázquez, ex intendente de Zanja Pytã, detenido con un cargamento de marihuana; Alfredo Zavala, ex intendente liberal de Puentesiño, integró una turba para liberar un cargamento de marihuana; Carlos Chicharo Sánchez, ex candidato suplente a diputado con orden de prisión en Brasil, por lavado y narcotráfico; Vilmar Neneco Acosta, ex intendente de Ypejhú, por narcotráfico y asesinato de periodistas; Carlos Antonio Cabrito Villalba, ex intendente de La Paloma vinculado con narcotráfico; Bernardo Lalo Villalba, ex diputado ANR, vinculado a la narcopolítica en 2014; Marcial Lezcano, ex diputado, vinculado en el esquema de narcotráfico; Freddy D’Ecclesiis, gobernador electo de la ANR por San Pedro, su nombre fue incluido en el informe de Giuzzio en 2014; Magdaleno Silva, ex diputado ANR, vinculado en esquema de narcotráfico; Benjamín Adaro Monzón, ex concejal de Caazapá, procesado por asociación criminal; y José María Bogado, ex concejal de Pedro Juan Caballero, procesado por narcotráfico.

El Estado paraguayo tiene serios problemas al haber sido infiltrado por el crimen organizado y el narco. Si no se le pone un freno, no solo seguirá su expansión sino que nos dirigimos irremediablemente hacia un narcoEstado o un Estado fallido.