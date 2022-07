La música suena con destaque en la exitosa serie

A finales de mayo, la cantante Kate Bush experimentó el resultado de la popularidad de la serie, luego de que una de sus canciones, Running up that hill haya sido elegida como la canción favorita de la personaje Max y haya sonado con destaque en una de las escenas más impresionantes del primer volumen de la cuarta temporada, lanzada a finales de mayo, cuando la adolescente se ve cara a cara con el villano Vecna.

Más de 35 años después de su lanzamiento, en 1985, el tema se volvió la canción más escuchada en la plataforma de streaming musical Spotify y alcanzó el primer lugar en ránkings de varios países, como Noruega, Australia, Holanda y Reino Unido, donde además se volvió la cantante de mayor edad en ubicar uno de sus temas en la cima, a sus 63 años de edad. Se estima que la intérprete ya ganó cerca de 2,3 millones de dólares en royalties por las reproducciones, ya que tiene todos los derechos de la composición.

Metal. En los adelantos del segundo volumen de capítulos de la cuarta temporada, se veía al personaje Eddie ejecutando una guitarra en la cima de su casa rodante, lo que prometía una épica escena. La expectativa era tanta, que algunos músicos intentaron descifrar cuál era el tema que el personaje estaba interpretando. Con el estreno de los capítulos, a inicio del mes, se pudo ver que se trataba de la canción Master of Puppets, de la agrupación de metal Metallica.

Si bien, ese capítulo fue dirigido por los creadores de la serie, los hermanos Duffer, quien dirigió el quinto y sexto episodio de la cuarta temporada fue Nimród Antal, quien también ofició de director de la película Metallica through the Never, del 2013. La inclusión del tema en la serie generó controversia entre algunos fanáticos del conjunto, que advirtieron –un poco tarde– que el conjunto se volvería “mainstream”, ignorando el hecho de que se trata de uno de los grupos más populares y representativos del metal.

Por su parte, el grupo compartió en sus redes sociales la escena en la que suena la canción y calificó además como “un honor” el haber integrado de esa manera la historia del personaje Eddie y formado así parte de la serie. Asimismo, con relación a la polémica establecida con los fanáticos más fehacientes del conjunto, manifestaron que “Todos son bienvenidos en la familia Metallica”.



Además de integrar la banda sonora, las canciones poseen un importante papel dentro del desarrollo de la historia.