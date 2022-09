La música local se renueva con singles, nuevos cedés, videoclips y recitales

Está disponible en plataformas digitales el nuevo single del grupo Gaia titulado El salto (Youtube), canción escrita por los miembros actuales de la banda, integrada por Diego Serafini, Javier Ramos, Tito Bustamante, Jorge Chamorro y Fer Samaniego.

La canción fue producida, grabada, mezclada y masterizada por Serafini, y se trata de un adelanto de lo que será el álbum número 7 de la banda de rock alternativo, que están trabajando en los estudios Supernova.

Colaboraron los músicos Fernando Florenciano, de la banda de rock progresivo Pomberland; y Fede Vuyk, ex compañero de Serafini en la banda Vertebral.

La letra resume el momento de descifrar rompecabezas en la vida, vencer los miedos a los cambios drásticos, pero positivos, en las personas, sin importar qué cambios sean, pero siempre para buscar salidas positivas a los desafíos.

Gaia cumple un cuarto de siglo y prepara un show especial para celebrarlo este sábado 1 de octubre en The Jam. En la ocasión presentarán un set extendido que recorrerá los mejores temas seleccionados de sus 6 discos de estudio.

VIDEOCLIP. El músico Daniel Jara presentó recientemente el videoclip de su canción Renacer interior, escrita y musicalizada por él mismo. La canción está disponible en Spotify. El trabajo audiovisual se puede ver en su canal de Youtube como Daniel Jara y el título de la canción.

“Mi necesidad de expresarme de manera abierta me llevó a la reflexión de que encontrarme con mi niño interior era la mejor salida”, declara Jara, en su carácter de compositor.

La producción musical se realizó en Asunción Records, en tanto que la dirección del videoclip estuvo a cargo de la actriz paraguaya Shirley Giménez, residente en Argentina.

Con este videoclip Giménez debuta como directora de audiovisual. “La nueva energía nos invita a comunicarnos con verdad, con una conexión más interna”, señala la directora.

La edición del material corrió por cuenta de Gustavo Álvarez y actúan en el mismo Shirley Giménez y la niña Lena Carpano. Se filmó en Buenos Aires-Argentina en abril de 2022. La cámara estuvo a cargo de Fede Colo Ibarra y Juansebuzo.

Electrónica. El nuevo sencillo del dúo Runik, titulado Twilight (Crepúsculo), aporta luz a través de su sonido. Los músicos del género electrónico lanzan Twilight, el sencillo adelanto de lo que será el álbum Dawn / Dust.

La canción, así como todo el álbum, fue producido por Runik y mezclado por Hannes Biegger. Además de este tema, que cuenta con la colaboración de Matías Caballero del proyecto Mati, en el disco Dawn / Dust aparecen otros artistas invitados como Anna Chase y Proyecto Guten.

Integran el grupo Guillermo Corvalán y Gaspar Zaldívar, jóvenes artistas que vienen trabajando en la música electrónica desde hace ya varios años en nuestra escena. Está disponible en Spotify.com.

El videoclip del material que ilustra el tema fue dirigido por Tais Estrada y producido por Janus Media LLC. Se puede ver en el canal de Youtube Runik Live, con el nombre de la canción.

Nuevo EP. Psycho Key retorna con el EP Silencio. Psycho Key, que nace con la necesidad de exteriorizar vivencias, que se ven plasmadas en las distintas líricas y melodías del material.

El relato de esa experiencia trae como consecuencia sonidos nuevos para Psycho Key, convirtiendo al rock en protagonista del nuevo EP y a diferencia del primer trabajo presentado (Think About You, 2020), las canciones están compuestas en español.

Sonidos agresivos y letras cargadas de sentimiento dieron lugar a este EP titulado Silencio, disponible en plataformas. La producción estuvo a cargo de Diego Serafini. Participan junto a Kevin Tanaka, Marcelo Aguilera (guitarra), Igor Flecha (teclado), Fabián Pinto (bajo) y Nicolás Pinto (batería).

CUMBIA. Raúl, ex cantante de Qmbia base de la Organización Rodríguez, actualmente solista independiente con el nombre artístico Guida Gang, lanzó la canción Cachete PA Tra Rkt.

“Estoy trabajando en el género RKT cumbia 420 y este es un tema de propia autoría. La producción de la canción esta hecha en Rosario, Argentina”, señala el artista.

La canción, lanzada el 22 de agosto pasado, está disponible en todas las plataformas digitales, al alcance de todos.

“Ya tiene más de 2.000 reproducciones en Spotify”, comenta el músico.

La canción tiene palabras en guaraní. “Yo escribo mis canciones. Estoy en el ámbito musical desde hace una década, ahora como solista e independiente. Hago shows como solista en eventos privados”, comparte.

