La morosidad excesiva es una de las mayores deudas de la Justicia

La medida, adoptada recientemente, es un lamentable ejemplo de lo mucho que puede llegar a tardar el sistema de Justicia, negando el clásico lema de “justicia pronta y barata” que acostumbran esgrimir los juristas.

En este caso, el fallo fue dictado por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Miryam Peña, quienes ratificaron las condenas de tres años y medio de cárcel para Óscar Cáceres Cardozo, ex presidente de la financiera, y a dos años y medio a Óscar Manuel Roa Torres, ex gerente de la entidad. La resolución que condenó a los directivos había sido dictada por el entonces juez Gustavo Santander, el 5 de junio de 2003. Pasaron doce años para que un Tribunal de Apelación confirme el fallo y la aclaratoria se resolvió un año después.

Este proceso, en el que los clientes denunciantes no han podido recuperar el importe de sus ahorros durante la crisis de 1995, en que se malversaron unos 4.900 millones de guaraníes, es solo un ejemplo de la impresionante lentitud con que el sistema judicial se mueve en muchos casos, acumulando numerosos expedientes sin resolver, en parte deliberadamente para favorecer a algunos acusados, pero en muchos casos por la ineptitud de los jueces y magistrados para resolver los expedientes que se acumulan sobre sus despachos.

En el Paraguay la justicia no se da de forma pronta, y mucho menos resulta barata. Hay casos emblemáticos, principalmente de hechos de corrupción de los que se ha acusado a legisladores y ex funcionarios estatales, que llevan años e incluso décadas girando de despacho en despacho, ya sea merced a las chicanas que presentan sus abogados, o por la complicidad manifiesta de jueces, magistrados y funcionarios judiciales.

Otro caso de excesiva tardanza que se resalta en estos días es, por ejemplo, el que involucra al ex ministro de Agricultura y Ganadería de los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco, el ex senador liberal y actual parlasuriano Enzo Cardozo. Una acción planteada por el mismo en contra de la resolución que confirmó la validez de su imputación, en un caso de supuesto desvío de 68.000 millones de guaraníes, tardó más de dos meses en ser controlada por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala. A causa de las numerosas trabas puestas al proceso, hasta ahora no se puede realizar la audiencia a los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy.

Este es uno de los tantos casos de los que se acusa por excesiva mora judicial al ministro de la Corte César Garay Zuccolillo, a quien se busca llevar a juicio político por la situación, pero en realidad son varios más los que deben responder por esta gran deuda pendiente que el sistema judicial mantiene con la ciudadanía.