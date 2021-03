“Ellos me dijeron que vaya delante del caballo, como no quería más que me peguen, que me pateen, les hice caso. De tanto que ya me jugaron, les hice caso”, narró el joven.

Además de su testimonio, una persona logró grabar el hecho, que fue calificado como una tortura.

“Desde ahí que corro como ocho cuadras, corro y corro hasta que ya no puedo más. Yo les pedí que paren, les pedí que paren por favor y ellos seguían y me decían 'no, no'”, contó muy afectado por lo sucedido.

“No sé qué lo que querían, si querían matarme”, agregó el joven.

Cristian aún se encuentra detenido en la Agrupación Especializada y en horas de la siesta de este jueves se presentó ante la Fiscalía para dar su declaración, informó Vargas, quien señaló que la actuación policial es terrorismo de Estado.

La abogada, quien escuchó más del testimonio de la víctima, comentó que el joven fue aprehendido en inmediaciones de calle México y fue él mismo quien se pudo a disposición de la policía ante el temor de que sea atacado con balines de goma.

Según Vargas, Cristian fue golpeado con patadas y puños, hasta que finalmente lo ataron de las manos con una soga y lo obligaron a correr. A más de ocho cuadras el joven cayó descompensado y fue nuevamente agredido por los efectivos policiales hasta que se dieron cuenta que ya no podía levantarse, por lo que llamaron a efectivos del Grupo Lince.

Una vez que llegaron los agentes motorizados, el joven fue puesto en medio de los policías que lo trasladaron hasta la Comisaría 3ª. Sin embargo, en el trayecto también fue golpeado por los Lince, quienes le reclamaron por las manifestaciones.

La especialista en derechos humanos resaltó que en ningún caso la ley tiene previsto que para la aprehensión de personas se den actos de tortura y malos tratos.

"No puede el Estado perseguir hechos punibles cometiendo otros, porque el uniformado lo está haciendo en nombre del Estado. Con qué legitimidad el Estado va a pedir que se cumplan las normas cuando quienes están doblemente obligados a hacerlo no lo hacen", cuestionó Vargas.

Asimismo, señaló que existe toda una estructura para legitimar este tipo de actuaciones y se refirió a que la víctima le contó que estando en la Comisaría 3ª todos los aprehendidos fueron llevados hasta el hospital de Barrio Obrero, pero que ninguno descendió del vehículo sino que un oficial bajó con la lista de detenidos y al cabo de una hora volvió a subir con un chequeo médico fraudulento.

Los disturbios y enfrentamientos se dieron este miércoles en el microcentro de Asunción tras archivarse el pedido de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez.