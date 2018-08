La meta es el bicampeonato

“Nuestro objetivo es ganar el bicampeonato y por estar en una institución grande siempre tenemos que ser favoritos. No tuvimos un buen arranque, por algunas cuestiones se hizo difícil que repitamos un equipo en los primeros juegos. Ahora estamos con el plantel completo y creo que eso se ve en el rendimiento colectivo”, aseguró ayer William Mendieta, el volante decano ante la consulta si Olimpia es favorito a lograr el título del Clausura ahora que está puntero

En cuanto a lo que será el duelo por la 7ª fecha, ante Independiente en Para Uno, el 10 apuntó que no será fácil, pero que jugando en casa deben hacerse fuertes así como en el Apertura 2018 que los consagró campeones: “La forma de plantear de ellos puede ser igual (al de Santaní). Pero nosotros tenemos que manejar el balón, y hacer que el rival se canse al correr tras él. En cualquier momento vamos a tener espacios y eso lo tenemos que aprovechar”.

“No venía entrenando normal por una molestia (muscular). No es fácil aguantar el ritmo de un clásico y más por cómo estaba el clima. Esta semana ya trabajé bien y creo que voy a llegar de la mejor forma para el partido del domingo”, aseguró Willy sobre su nivel físico.

La cifra

2 goles en 4 partidos tiene William Mendieta en el Clausura, uno de cabeza y el otro desde los doce pasos.

Aguilar, diferenciado y Azcona ocupó su lugar

El plantel de Olmpia activó en la tarde de ayer en Para Uno a puertas cerradas, ocasión en la que el entrenador Daniel Garnero paró el onceno que enfrentará el domingo a Independiente en el Bosque, desde las 17.45. La principal novedad fue la ausencia de Alfredo Aguilar, quien no trabajó de forma normal (no se informó el motivo) y su lugar en la portería la tomó Daniel Azcona. En la fecha se confirmaría si Aguilar llega o no para el domingo. El equipo es con Aguilar o Azcona; Sergio Otálvaro, Juan Patiño, Jorge Arias e Iván Torres; Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Richard Sánchez y William Mendieta; Néstor Camacho y Roque Santa Cruz.