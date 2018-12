La mano de obra informal

Varias organizaciones intentan por distintos métodos dimensionar el mercado informal en Paraguay. El orden de magnitud es que más del 40% de nuestra economía está en las sombras. Dejando de lado la discusión de la imprecisión de los métodos, ¡este número es enorme!… y su consecuencia humana son 1.681.000 ciudadanos desprotegidos al no estar insertos en el sistema. La definición académica es “ocupación informal”: personas que no poseen RUC o que no aportan a un sistema de pensión o jubilación.

Vamos a los recientes números del 2017 según la Dgeec: 68% son mujeres, 75% de los trabajadores rurales, 75% de los adultos mayores de 65 años, el 98,1% de quienes no tienen ningún estudio, el 70% de quienes perciben menos de un salario mínimo, el 93,4% de los empleados domésticos, el 88,4% de los ocupados en la construcción; y todo concluye en que tenemos el 17,6% en situación de pobreza.

Lo mismo continúa sucediendo a pesar del crecimiento económico, las megainversiones, etc., pues la situación no cambió. En el periodo 2012-2017, la tasa de informalidad se mantuvo en alrededor del 65%. Es decir 6 de cada 10 personas de 15 y más años ocupadas en un trabajo no agrícola están trabajando en informalmente. Hasta empeoró, porque del 2012 al 2017 tenemos un incremento de 240.000 personas en trabajos informales.

Tanto hablamos del bono demográfico… mientras la verdad es que son nuestros jóvenes los que representan mayor nivel de ocupación informal en el país, afectando a más del 90% de la población ocupada de 15 a 19 años (178.000 jóvenes). Estos jóvenes no tendrán acceso a una educación adecuada para que puedan ocuparse en la economía del conocimiento. La evidencia de que la educación saca personas de la informalidad es que el 98% de los que no tienen instrucción están en la informalidad, mientras que solo el 38% de los que tienen al menos 13 años de instrucción permanecen en la informalidad. Los que no tienen instrucción terminan como obreros en la construcción (88%), cuando son comparados con el sector financiero, que requiere de más instrucción (45%).

Lo difícil es despegar cuando se tienen bajos ingresos. Entre quienes tienen ingresos inferiores al salario mínimo, más del 70% permanecen como informales. Solo al aumentar el tramo salarial disminuye el porcentaje de ocupados informales.

Alrededor de 500.000 empleados privados informales están trabajando en una empresa formal, de los cuales aproximadamente 307.000 están en micro y pequeñas empresas. Cuando menor la empresa formal, más empleados informales tiene.

Viendo en números esta dura realidad, nos damos cuenta de que lo que se vino haciendo hasta ahora, sea lo que fuere, no ha cambiado la situación, y hasta ha llevado –en números absolutos– más gente en la informalidad. Como se dice, lo irracional es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes.

Se puede continuar presionando a las microempresas a que legalicen a sus empleados no declarados cruzando la base de datos de IPS con la de Abogacía del Tesoro, la SET, etc. El riesgo es que la misma microempresa entre completamente en la informalidad porque le va a ser más conveniente. Haríamos más de lo mismo con una tecnología superior.

La salida es facilitar más que complicar, simplificar más que sofisticar. ¡Ser empresario, emprendedor, inventor, etc., en Paraguay debe ser fácil! En EEUU, un país con un PIB per cápita de USD 59.532, se puede constituir una empresa en una semana. Aquí, con un PIB per cápita de USD 5.303, la burocracia inútil y ridícula solo dificulta. Todas las mejoras cuentan, como la factura electrónica y la disminución del porcentaje del IRP a los de menores ingresos. Pero el monstruo real es la burocracia del Estado y el nuevo Gobierno lo debe de enfrentar. El objetivo es que más compatriotas salgan de la informalidad.