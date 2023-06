"La lucha contra la corrupción no permite renunciamientos"

La abogada Esther Roa analiza los alcances que dejaron las últimas elecciones generales, y dijo que pese a no conseguir un escaño para seguir su línea de trabajo desde el Congreso Nacional, continuará siendo una pesadilla para los políticos corruptos. Alega que las chicanas judiciales que hoy “están de moda” deben ser castigadas por los jueces. Lamentó el sometimiento del Poder Judicial a la clase política y la falta de una estrategia institucional para acabar con la impunidad.

–¿Cómo analiza que personas que lideran grupos que luchan contra la corrupción no obtengan los votos suficientes para ingresar al Congreso, y sin embargo figuras cuestionadas y con antecedentes como Mbururu o Erico Galeano sí consiguieron?

–Volvió a funcionar el sistema de votos de punta a punta del Partido Colorado, la estructura, el clientelismo, el fanatismo, el arreo de funcionarios públicos, la compra de votos. Las falsas promesas nuevamente arrastraron hasta las urnas a una gran cantidad de ciudadanos que terminaron colocando a Santiago Peña como presidente, y a una mayoría aplastante de legisladores en ambas cámaras. Este escenario contrasta con la situación que vive a flor de piel diariamente la ciudadanía, sin salud, educación, empleo, transporte público, seguridad, y, en reglas generales, sin calidad de vida, gracias a la corrupción de sus autoridades. La oposición llegó el 30 de abril dividida, improvisando una justa electoral que debía haber sido encarada 5 años atrás. Solo ante este escenario podemos encontrar las explicaciones que personas como Beto Ovelar, Erico Galeano, Bachi Núñez, Dionicio Amarilla, Rodrigo Blanco, Sergio Rojas, los Samaniego, Freddy D'ecclesiis, etc., volvieron a llegar cómodamente a ocupar un curul en el Congreso, y otros muy cuestionados y privados de su libertad como Mbururu hayan atraído una gran cantidad de votos; mientras muchas personas que fuimos una opción por nuestro testimonio de vida no llegamos ni siquiera a visibilizarnos como candidatos/as.

–¿Las listas desbloqueadas fueron un factor que perjudicó?

–Para las internas aplica perfectamente la ley de desbloqueo, porque permite elegir e integrar la lista para las generales. Ahora bien, en las generales se presentan varios inconvenientes, como por ejemplo que tu propio compañero de lista es tu competencia, así que el trabajo prácticamente es individual. Pero hay que seguir analizando los resultados.

–De un tiempo a esta parte, los políticos corruptos se inmunizan y ni con escraches se logra sacarlos. ¿Qué se puede hacer?

–Con los escraches logramos sacar a varios impresentables del Congreso, ya sea por la vía de la renuncia o pérdida de investidura como José María Ibáñez, Óscar González Daher, Dionicio Amarilla, etc., pero rápidamente consiguieron resistir hasta lograr el cansancio ciudadano y con ello conservar el cargo. Así que nosotros también nos reinventamos y fuimos por sus expedientes. El primer logro fue la condena del ex senador Víctor Bogado, que luego de la condena en primera instancia, sus pares lo expulsaron de la Cámara Alta.

–¿Cómo ve este nuevo Congreso Nacional?

–Hay una renovación importante en ambas cámaras. A estas nuevas inclusiones iremos conociendo y juzgando con las tomas de decisiones. El deseo es que no nos defrauden y que entiendan que este país ya no da más y que estará en sus manos levantar nuestra nación.

–¿El hecho de no ingresar al Parlamento la desalentó o le puede desalentar para seguir impulsando su lucha contra los corruptos?

–Desde el año 2011 soy miembro de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y desde el año 2018 de un grupo de ciudadanos organizados (Somos Anticorrupción Paraguay), así que desde el año 2011 no paré la lucha contra el flagelo de la impunidad que alimenta la corrupción. El hecho de no llegar a la Cámara de Diputados no mermó mi compromiso por nuestro país, muy por el contrario, cada vez estoy más convencida de que la lucha contra el peor flagelo de la corrupción no permite renunciamientos, porque dejamos la lucha y se pudre todo.

–El sistema que viene operando y funcionando tan impunemente en Paraguay son las chicanas. ¿Cómo se puede combatir contra eso?

–Las chicanas sistemáticas son prácticas que están muy moda. Esta desdeñable práctica se impuso desde el momento mismo que empezamos a controlar los expedientes de corrupción. Antes solo necesitaban presentar un recurso o una acción de inconstitucionalidad para paralizar un expediente de corrupción por años, y cuando salía de los despachos era solo para resolver el sobreseimiento definitivo ya sea por prescripción o extinción. Lo importante de este trabajo ciudadano es la constancia, la perseverancia, es el control, el involucramiento, así que vamos derrumbando los inconvenientes conforme van apareciendo. En este momento estamos abocados a conseguir que la Superintendencia de la Corte sancione a los “abogados de la élite” que plantean chicanas abusivas para lograr dejar impune una causa de corrupción.

–¿Considera que la inacción de la Justicia es también responsable de la inacción ciudadana contra la corrupción?

–La ciudadanía debe cambiar si quiere ver un cambio en nuestro país, y principalmente en la Justicia, no podemos permitir ni dejar la cancha libre a la clase política para que siga torciendo nuestros derechos. Podemos tener corruptos como presidente, o como legisladores, intendentes etc., pero no podemos resignar un Poder Judicial corrupto, solo una Justicia independiente y robusta puede liberarnos de personas que ocupan un cargo para delinquir. Por ende, tenemos que salir a las calles a exigir.

–A su criterio, ¿quién tiene mayor responsabilidad en la poca credibilidad de la Justicia: la Fiscalía o los jueces del Poder Judicial?

–Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público gozan de credibilidad, el porcentaje de desconfianza es altísimo y esto lo confirman organismos internacionales que realizan periódicamente mediciones. El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen grandes deudas con la ciudadanía paraguaya, y para iniciar el camino de la confianza deben mantener mucho contacto con la ciudadanía y trabajar en forma conjunta con los ciudadanos organizados que decidimos ser el contrapeso para acabar con la regla de la impunidad en Paraguay. Hasta ahora no son serios en ese sentido, nos subestiman mucho y con esa actitud renuente los nuevos rostros del Poder Judicial y principalmente el Ministerio Público serán absorbidos nuevamente por la clase política.

–¿Cómo acabar con esa regla de impunidad?

–Son muy pocos los ministros que se animan a romper el sistema conservador que permitió el sometimiento de nuestra Justicia a la clase política. La ausencia de una estrategia institucional para terminar con la regla de la impunidad es preocupante.

–¿Qué responde a aquellos que dicen que es una escrachadora selectiva y que nunca cuestionó a políticos de su entorno?

–Son más de 50 expedientes de corrupción que venimos monitoreando desde la sociedad civil, tenemos una página web y ahí están los procesados de distintos partidos políticos, no hacemos distinciones.

