La lucha contra el contrabando requiere mayor contundencia

Las consecuencias del contrabando son múltiples y sumamente graves. El mercado laboral se resiente ya que las empresas paraguayas deberán recurrir a los despidos si las condiciones adversas tienden a mantenerse en el tiempo o no tendrán las condiciones adecuadas para garantizar empleos de calidad. Los incentivos a invertir a largo plazo se reducen debido a la incertidumbre sobre las proyecciones de ventas y rentabilidad. Las recaudaciones tributarias se resienten debido a la retracción industrial y en el consumo.

Aunque pareciera una batalla en la que ya está derrotado el Estado, no nos cansaremos de demandar una acción contundente de las autoridades nacionales en la lucha contra el contrabando. En los últimos quinquenios, el gasto del sector público creció de manera importante no solo por la cantidad de funcionarios, sino también debido al aumento de los sueldos para supuestamente mejorarlos con respecto a los del sector privado y garantizar mayor eficiencia e integridad. También aumentó el gasto en vehículos, combustibles y otros insumos necesarios para mejorar la gestión de los recursos humanos, por lo que no caben las excusas de que no hay suficientes recursos.

Es inexplicable que ante estos avances no pueda ser posible que las instituciones competentes no tengan más resultados que los demostrados hasta ahora. Probablemente, una parte importante del fracaso tenga que ver con la ausencia de un real compromiso de los funcionarios públicos, más preocupados por quedar bien con su padrino político que con la ciudadanía.

Muchos de estos funcionarios, además de no generar resultados, se llevan parte de los recursos públicos a través de actos de corrupción o se mantienen callados siendo testigos de los mismos. Es urgente que las autoridades diseñen e implementen un plan capaz de reducir drásticamente el contrabando.

La responsabilidad del sector privado no es menor a la del servicio civil. El bajo apego a la ley debe ser penalizado con la misma rigurosidad que en el sector público. No habrá crecimiento del empleo, reducción de la pobreza, aprovechamiento del bono demográfico ni ningún avance posible si la producción de alimentos y la industria no logran salir adelante. Ambos sectores son centrales para el desarrollo del país, lo que exige una acción contundente del Estado.