La limpieza de cauces de agua requiere colaboración colectiva

El río Paraguay, que es el gran receptor de las aguas convertidas en basurales, sufre en mayor escala el impacto de una larga desidia de las autoridades y la falta de conciencia ciudadana.

Afortunadamente, en los últimos meses han aparecido iniciativas que a través de la participación de instituciones públicas –municipalidades, el Ministerio del Ambiente y Petropar- y voluntarios que donan mano de obra y tiempo gratuitos, apuntan a limpiar al menos algunos de los cauces hídricos extremadamente afectados por la polución.

Así, en el barrio Ita Pytâ Punta y la Bahía de Asunción, en Villa Elisa y en Hernandarias, se ha visto en semanas anteriores cómo cientos de estudiantes, bomberos, empleados públicos y voluntarios de diversas procedencias se han lanzado a la ingente tarea de limpiar arroyos nauseabundos que ofenden a la dignidad humana.

La concienciación surgida de parte de ciudadanos que consideran que se construye el país no solo criticando y sugiriendo sino poniendo el hombro para que las situaciones señaladas cambien es lo que ha generado el trabajo colectivo que está a la vista de todos.

Si bien no puede dejar de considerarse la importancia de esto, es necesario puntualizar que esas acciones no son sino paliativas, de pronto y momentáneo socorro, no sustentables. Dentro de unos meses, los cauces limpiados volverán a ser de nuevo receptáculos de desechos de toda clase.

Ante esta realidad, a la par del voluntariado digno de encomio, es imprescindible que las autoridades locales y nacionales, junto a la sociedad civil organizada, generen un proyecto de limpieza permanente de arroyos y ríos.

La educación ciudadana a través de campañas comunicacionales tiene que ser su eje principal, acompañada de medidas que permitan a las personas asumir actitudes de colaboración. Entre ellas hay que incluir servicios eficientes y generalizados de recolección de basura, multas y cárcel para los que transgreden normas ambientales y controles eficaces.

La Municipalidad de Asunción tiene una ordenanza que intenta promover la Cultura de la Basura Cero. La de Lambaré, en tanto, ha imputado a un hombre filmado cuando arrojaba basura a la calle en medio de la lluvia. Esas medidas son apenas gotas que desnudan lo mucho que queda por hacer para contar con cauces hídricos saneados.

Sin la participación de todos no habrá arroyos ni ríos limpios y saludables. Por eso, las instituciones públicas y la sociedad civil concienciadas tienen que promover y trabajar para que los desperdicios reciban un tratamiento adecuado y no vayan a parar a cauces que se vuelven pequeños infiernos que circulan en medio de la población.