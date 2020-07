La juvenil defensa del Ciclón es felicitada por Tacuara

En el Ciclón debutaron como dupla defensiva central los juveniles Alexis Duarte (20 años) y Rodrigo Delvalle (19), que cumplieron una buena labor y recibieron elogios, incluso voz de aliento de parte de un calificado adversario.

“Al final del partido, Tacuara Cardozo nos felicitó a mí y a Delvalle”, refirió el Pulpito a Fútbol a lo Grande (1080 AM). Además comentó que “nos dijo que sigamos así y que nos cuidemos. Me puso feliz eso, me motiva”. Duarte, que con 20 años tuvo la responsabilidad de jugar, confesó: “Ya antes del partido estaba feliz por jugar de titular ante Libertad; hablé con mi papá y me dio consejos de cómo marcar a Tacuara”. Pulpito es hijo de Andrés Pulpo Duarte, quien jugó en Cerro en los 90.

PREMIO DOBLE. En diálogo con Urbana al Máximo, el vicepresidente de Cerro, Juan José Zapag, expuso, muy feliz, que “no hay que relajarse”, y que habrá “premio doble a los muchachos, bien merecido, les vamos a pagar mañana (hoy)”.