La Junta de Gobierno debe reunirse y actualizar su reglamento desfasado

Explicó que para cada estamento la Junta de Gobierno establece un reglamento, pero este rige solo a nivel nacional. Sin embargo, de 2002 a este año, las comisiones seccionales crecieron y cruzaron fronteras.

“Hoy en día son 387 a nivel local, 14 en Argentina, cinco en Estados Unidos y uno en España. Qué vamos a hacer con las comisiones seccionales extranjeras”, detalló.

Junta inactiva. Pero ese no es el único problema. La actualización del reglamento es función de la Junta de Gobierno según establece el estatuto, recordó Rolón. No obstante, esta instancia del partido está inactiva hace meses. No hay sesiones por conflictos entre Añetete y Honor Colorado.

“Tenemos que preparar un sistema de elección y empezar de cero”, acotó.

El TEP ahora espera la comunicación de la Comisión Ejecutiva para desempolvar el antiguo reglamento, que duerme desde hace 17 años en la Junta de Gobierno. Estas comisiones no están activas.