La irracionalidad y el crimen consensuado

El proceso ha sido lento y destructivo. La mentalidad se ha extendido a fuerza de medios de comunicación, confusión de conceptos y un progresivo vaciamiento de la personalidad. Una “sociedad líquida”, dirá el filósofo Zygmun Bauman, en donde todo parece y se vuelve inconsistente, pasajero, y donde los fundamentos de la existencia tienden a diluirse, hasta llegar al valor supremo de la vida puesto en tela de juicio, relativizado. Entonces, todo depende de quién sea la víctima o el victimario, del “valor” o la etiqueta que tenga uno u otro. La dignidad ya no existe ni entra en discusión.

Pero como se trata de una “locura”, difundida por muchos medios de comunicación, periodistas y feministas radicales, se aleja cada vez más de lo racional. ¿Acaso podemos discutir si es más crimen matar a un niño de dos meses de nacido que a otro a punto de nacer? Solo se puede con argumentos falsos, medias verdades o exponiendo realidades extremas. Pero apelando a la ciencia o los derechos humanos, imposible.

Las investigaciones científicas sobre ADN son contundentes en ese sentido. Por ejemplo, estudios señalan que la primera célula humana viviente, que se forma cuando el espermatozoide del hombre penetra el óvulo de la mujer, contiene un ADN que es exclusivo del nuevo ser humano al cual pertenece. Es indiscutible y demostrable que este ADN es diferente al de los padres; hablamos de un nuevo y totalmente diferente ser humano.

Sin embargo, la ONU, OEA y ONGs vinculadas a la IPPF en Paraguay, no quieren detenerse en esta realidad, pues no les conviene. Es mejor no mirar a ese ser humano, que apenas a los 45 días de engendrado tiene un corazón latiendo; a los dos meses, todos los órganos formados, y cerebro, hígado, riñones en pleno funcionamiento, y que a las 12 semanas no para de moverse, dar pataditas, agitar los brazos y la cabeza. Y esta es una realidad que ni los discursos más radicales y políticamente correctos podrán cambiar.

Nadie puede matar a nadie, por más que dependan de uno; menos si son seres indefensos que merecen el privilegio y el derecho de nacer, como bien lo tuvieron quienes hoy promueven su asesinato como una práctica normal, legal y aceptable.

Es tiempo de enfrentar los engañosos eufemismos, que prefieren afirmar que hay una “interrupción del embarazo” en vez de una destrucción intencional de un ser humano”. Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre, y exponer las terribles consecuencias físicas y sicológicas que sufren las mujeres que caen en este acto por miedo, desesperación o ignorancia.

Ninguna sociedad se construye con la muerte “segura y legal”. Como bien lo dijo Madre Teresa al recibir el Premio Nobel: “Creo que el enemigo número uno de la paz es el aborto, porque es la guerra contra una criatura, el asesinato directo de un niño inocente... Y si aceptamos que una madre puede matar a su propio hijo, ¿cómo podemos pedir a otros que no se maten entre sí?”