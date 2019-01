La interventora derivará a la Fiscalía casos de caja paralela

Si bien no forma parte de los puntos a ser investigados por la intervención, son constantes las visitas de personas que fueron afectadas, señaló la interventora. Agregó que contribuyentes relataron haber pagado sus impuestos y que al año siguiente se encontraban con que en la Municipalidad no había ningún registro. “Hemos recibido denuncias, algunas veces firmadas y otras no, de la existencia de una caja virtual o paralela conocida como caja 9, en el área de recaudación de impuesto inmobiliario”, dijo Llanes.

Aseguró que se trata de un hecho punible de exacción, previsto en el artículo 312 del Código Penal, y que por la ley está obligada a tomar alguna determinación sobre las acusaciones. “Esto no forma parte de los puntos que venimos a esclarecer acá, pero surge ínterin estamos en esta intervención. Vamos a juntar todas las denuncias y vamos a elevarlas seguramente al Ministerio Público”, subrayó.

sin datos exactos. Llanes manifestó que no tiene datos sobre el perjuicio, pero que son diferentes montos. “Hay una persona que pagó G. 200 millones, otra que pagó G. 30 millones y que tuvo que volver a pagar para tener derecho a otros servicios”, explicó.

Por su parte, la suspendida intendenta Sandra McLeod señaló que el caso en su momento fue denunciado en la Fiscalía luego de una auditoría interna. “En ese momento presenté la denuncia en la Fiscalía contra más de 17 funcionarios”, subrayó.