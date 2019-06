La inflación llegó en mayo a su nivel más alto del año, según BCP

El informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) revela que la inflación mensual de mayo fue de 0,8%, mientras que acumula una variación de 1,7% desde el arranque del año y en el cálculo interanual (el acumulado desde mayo de 2018) llegó a 3,8%. Así, este último indicador se ubicó muy cerca del centro de la meta de 4% fijado por la banca matriz.

La carne vacuna atravesó por eventos puntuales que elevaron la demanda, por un lado, y restringieron la oferta, por el otro. El reporte de IPC recalca que los días festivos propios del mes de mayo generaron más apetito por los cortes cárnicos y la menor disponibilidad de productos se debió al deterioro de los caminos utilizados para el transporte a los centros de consumo, como consecuencia de las intensas lluvias.

“También se observaron incrementos en los precios sustitutos de carne vacuna como los apuntados en carnes de cerdo y de aves”, añade el Central. Los servicios de alimentación fuera del hogar (en bares, restaurantes y comedores) también se encarecieron; sin embargo, se verificaron reducciones moderadas de precios en menudencias vacunas, carne de pescado y productos lácteos.

La suba de los precios de los combustibles, por su parte, fue una respuesta directa a la cotización internacional del crudo y el incremento del precio del gasoil generó el ajuste del pasaje de transporte público de pasajeros, recordó el BCP. La entidad advierte que “el reajuste de las tarifas del transporte público de pasajeros para el área metropolitana de Asunción se registró durante la segunda quincena del mes. Por lo tanto, el efecto directo total del ajuste del pasaje se seguirá observando en el IPC del mes de junio del corriente año”.

Los rubros importados, a su vez, arrojaron en mayo una variación interanual de precios de 6,5%, la mayor suba desde fines del año pasado, según estadísticas de la institución monetaria. Las subas de precios en productos como vehículos, electrodomésticos para el hogar y equipos audiovisuales se relacionan con la apreciación de la moneda estadounidense frente al guaraní, observada principalmente durante la primera quincena del mes en cuestión.

Para el rubro de frutas y verduras, el economista jefe del BCP, Miguel Mora, explicó que se prevé una mayor importación y una consecuente menor presión inflacionaria. Con estas perspectivas, es de esperar que en junio se tenga una inflación menor que en mayo, añadió.

En cuanto a la recolección de precios de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), que en su momento arrojó casi un 70% de productos que se habían encarecido, informó que en las últimas dos mediciones se halló que esos precios volvieron a reducirse.

No más apoyo al dinamismo del mercado desde el BCP

Tras la reducción de 50 puntos básicos en la tasa de referencia, hasta el 4,75% actual, la banca matriz difícilmente aplicará otra acción que tienda a apoyar el dinamismo del mercado, debido a que la inflación se ubicó ya cerca de la meta de 4%, al cierre de mayo último. Además, los créditos están creciendo a una tasa elevada, de 20%, y no es adecuado seguir incentivando la concesión de préstamos en este escenario, recalcó Miguel Mora. Recordó que el ente monetario está actuando también frente a la apreciación del dólar y que las causas de la caída de la actividad económica se relacionan de manera importante con factores climáticos, que escapan del área de acción de la política monetaria. “Dotar de más liquidez al sistema, viendo que una parte de esa liquidez va al dólar, no nos parece adecuado para esta coyuntura”, agregó.