La industria nacional debe ser protegida ante el contrabando

La materia prima que utiliza es de producción de la agricultura familiar, que con muchas idas y venidas y sin el apoyo estatal genera el insumo necesario y fundamental para el producto final. La producción de hilos, telas y, finalmente, los bienes utilizados en el hogar o en otras fases industriales, son de una calidad y precios competitivos a nivel internacional cuando las condiciones están estables.

Gran parte de la dinámica social y económica de toda una ciudad depende del buen funcionamiento de esta empresa por la cantidad de empleos que demanda, especialmente para las mujeres. Paraguay es uno de los países de mayor jefatura de hogar femenina. Un tercio de los hogares está dirigido y tiene como principal aportante económico a una mujer, por lo que es innegable el rol de esta empresa en el bienestar de las familias pilarenses.

Las crisis argentina y brasileña, al generar condiciones desventajosas por el tipo de cambio, ponen en riesgo a la empresa y al resto de la cadena. Si bien la inestabilidad de ambos países puede ser coyuntural, su impacto en la empresa paraguaya puede ser de largo plazo si la misma no logra sostener por el tiempo necesario un funcionamiento mínimo. Es inaceptable que las autoridades no sean capaces de eliminar el contrabando y establecer medidas que protejan la industria para reducir al mínimo la probabilidad de que terminen cerrando puertas de manera definitiva.Es obvio que los problemas que enfrenta la industria no son solo responsabilidad del sector público.

La entrada irregular de mercaderías es realizada por el sector privado, así como el ofrecimiento de coimas y el tráfico de influencia para evadir el cumplimiento de las normas vigentes. Sin embargo, la competencia para hacer cumplir la ley y penalizar su incumplimiento está en el sector público. La institucionalidad pública tiene las herramientas para castigar a los funcionarios que no hagan cumplir la ley o sean parte de conductas delictivas. No hay excusas que justifiquen la inacción de las autoridades. Si no pueden ejercer las funciones que tienen asignadas y para las cuales se cobran impuestos pagados por los contribuyentes, deben renunciar y dejar a otras personas la responsabilidad de hacer bien su trabajo.

Esperamos ver los resultados en el corto plazo, de manera que no solo la empresa que actualmente está sintiendo los embates más fuertes se beneficie, sino también el resto del sector industrial.