La indefinición tarifaria de Itaipú ahuyenta inversiones, dice Ferreira

El ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Pedro Ferreira, se refirió a la indefinición tarifaria de la Itaipú Binacional (IB), cuyo Consejo de Administración emplazó el viernes pasado, durante la sesión ordinaria 314, al Directorio Ejecutivo Binacional para presentar una propuesta consensuada sobre la tarifa 2022.

El profesional subrayó que la indefinición genera una incertidumbre para las futuras inversiones porque “no hay peor cosa para un inversionista que la incertidumbre”.

“Creo que un industrial que quiera ir a trabajar a São Paulo, a Asunción o a Ciudad del Este, y quiera producir algún bien gracias a la energía eléctrica, hoy en día no puede hacer un plan de largo plazo, porque no tiene tarifa. Eso perjudica a ambos países”, cuestionó el ex titular de la ANDE. Reiteró que el precio de la incertidumbre suele ser más caro que el precio de una pequeña diferencia de tarifa.

El ingeniero agregó que la situación también afecta a los nuevos acuerdos de gastos que tengan que ver con inversiones para Paraguay y Brasil, conforme a la responsabilidad social de la IB, en particular en todo lo relacionado con lo que ya prometió Itaipú a la ANDE, pero no “comprometió”. De hecho, desde la ANDE insisten que USD 140 millones están en duda por la falta de definición de la tarifa.

“Hay una diferencia entre prometer y comprometer. Una cuestión es ‘voy a gastar, te voy a pagar las líneas’, esa es una promesa, pero el compromiso es cuando ya viene la adjudicación, a fulano de tal le voy a dar tanta cantidad, por tal contrato, de tal manera, y eso está comprometido, porque ya está la orden y está comprometido”, explicó Ferreira. Insistió en que existe una gran cantidad de promesas hechas a Paraguay, a la ANDE en particular, que finalmente no están comprometidas, y entonces ahí es donde se va a sentir el desacuerdo tarifario.

1.000 MW. Por otro lado, sobre la convocatoria de la ANDE y la futura licitación de 1.000 MW de potencia, consideró que esta iniciativa es para llamar la atención del vecino país, como un mensaje al Brasil, diciéndole que si no paga lo que corresponde por la energía paraguaya, se licitará esa energía, “de manera que yo pueda tener un flujo de caja que amerita que tenga el Paraguay, que tenga la ANDE”.

“Espero que sea bien leído desde el otro lado el mensaje, porque kW/h que se coloca mediante ese mecanismo de licitación es kW/h que nunca más el Brasil lo va a ver (...). Eso les tiene que llamar la atención, y ojalá entren en razón que no es lógico que la tarifa baje en el sentido de que todavía no se negoció el Anexo C”, explicó Ferreira.

A propósito, sobre la revisión del Anexo C establecida a 50 años del Tratado, fecha que se cumplirá en el 2023, y que considera la amortización de la deuda de Itaipú, Ferreira señaló que en efecto el análisis “ya no tiene sentido, no después de los 50 años, sino al pagar completamente la deuda”, lo cual coincidentemente ocurrirá en el 2023.

LAS CIFRAS

22,60 dólares por kW/mes es lo que abona Paraguay por la energía de Itaipú, monto que propone se mantenga para Brasil.

18,95 dólares por kW/mes es lo que Brasil pagará amparándose en el Anexo C del Tratado, y ya aplica la reducción en su país.

Situación similar ocurrió en 2012

Actualmente, Paraguay paga más que Brasil por la energía de la Itaipú Binacional en lo que corresponde a este año. Ocurre que nuestro país sigue con la postura de mantener la tarifa en USD 22,60 kW/mes; mientras que el gigante sudamericano redujo los números provisoriamente a USD 18,95 kW/mes, apoyándose en el Anexo C. Una situación similar se vivió en el 2012, aunque entonces era Paraguay el que pretendía que se aplique el Anexo C, elevando la tarifa a USD 24,30 kW/mes, y con Brasil buscando que los números se mantuvieran en USD 22,60 kW/mes. En aquella ocasión, la propuesta paraguaya no prosperó, si bien estaba argumentada legalmente. Ahora, según expertos, Brasil volverá a conseguir sus objetivos apoyándose en los hechos consumados, teniendo en cuenta que ya paga USD 3,65 kW/mes menos por la tarifa de este año.